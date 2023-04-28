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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 28.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военных и четыре единицы техники, а также пресекла... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:19
2023-04-28T14:19
2023-04-28T14:34
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военных и четыре единицы техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов в районе Марфополя в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Водяного, Павловки и Новополя в ДНР, а также в Чаривном в Запорожской области."Также в районе Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли до 40 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях