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Киев за сутки потерял до 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 28.04.2023 (обновлено: 14:27 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/poteri-1868464672.html
Киев за сутки потерял до 300 военных на Донецком направлении
Киев за сутки потерял до 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.04.2023
Киев за сутки потерял до 300 военных на Донецком направлении
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 300 военнослужащих и наемников и 17 единиц техники, в том числе одна... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:17
2023-04-28T14:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
артемовск
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 300 военнослужащих и наемников и 17 единиц техники, в том числе одна контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50 американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями "Южной" группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в город дополнительные резервы."За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Бондарного в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
россия
украина
артемовск
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россия, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Артемовск
Киев за сутки потерял до 300 военных на Донецком направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял до 300 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 300 военнослужащих и наемников и 17 единиц техники, в том числе одна контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50 американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями "Южной" группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в город дополнительные резервы.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Бондарного в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАртемовск
 
 
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