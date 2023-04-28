https://ria.ru/20230428/porucheniya-1868433464.html

По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле

По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2023

По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле

Перечень поручений будет сформулирован по вопросам беспилотной авиации, а также готовится национальный проект, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:05

2023-04-28T13:05

2023-04-28T13:05

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перечень поручений будет сформулирован по вопросам беспилотной авиации, а также готовится национальный проект, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне президент России Владимир Путин провел в индустриальном парке "Руднево" встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. "Вчера вечером за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации, очень серьезное было совещание. Можно сказать, два. Прошла встреча с компаниями, которые работают в московском индустриальном центре, потом уже с правительством тоже было совещание по этой же теме. Закончилось за полночь. Будет формулироваться перечень поручений, фактически речь идет о создании новой отрасли в нашей экономике. Готовится нацпроект, занимается этим (первый зампредседателя правительства РФ Андрей) Белоусов. Тема будет дорабатываться по итогам состоявшихся обсуждений", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230427/rudnevo-1868292645.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика