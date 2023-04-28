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По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2023
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13:05 28.04.2023
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По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле
По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2023
По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле
Перечень поручений будет сформулирован по вопросам беспилотной авиации, а также готовится национальный проект, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:05
2023-04-28T13:05
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перечень поручений будет сформулирован по вопросам беспилотной авиации, а также готовится национальный проект, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне президент России Владимир Путин провел в индустриальном парке "Руднево" встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. "Вчера вечером за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации, очень серьезное было совещание. Можно сказать, два. Прошла встреча с компаниями, которые работают в московском индустриальном центре, потом уже с правительством тоже было совещание по этой же теме. Закончилось за полночь. Будет формулироваться перечень поручений, фактически речь идет о создании новой отрасли в нашей экономике. Готовится нацпроект, занимается этим (первый зампредседателя правительства РФ Андрей) Белоусов. Тема будет дорабатываться по итогам состоявшихся обсуждений", - сообщил Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
По вопросам беспилотной авиации будут сделаны поручения, заявили в Кремле

Песков: по вопросам беспилотной авиации будет перечень поручений и подготовлен нацпроект

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает презентацию организаций в сфере беспилотных авиационных систем во время посещения индустриального парка "Руднево" в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает презентацию организаций в сфере беспилотных авиационных систем во время посещения индустриального парка Руднево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает презентацию организаций в сфере беспилотных авиационных систем во время посещения индустриального парка "Руднево" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перечень поручений будет сформулирован по вопросам беспилотной авиации, а также готовится национальный проект, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне президент России Владимир Путин провел в индустриальном парке "Руднево" встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
"Вчера вечером за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации, очень серьезное было совещание. Можно сказать, два. Прошла встреча с компаниями, которые работают в московском индустриальном центре, потом уже с правительством тоже было совещание по этой же теме. Закончилось за полночь. Будет формулироваться перечень поручений, фактически речь идет о создании новой отрасли в нашей экономике. Готовится нацпроект, занимается этим (первый зампредседателя правительства РФ Андрей) Белоусов. Тема будет дорабатываться по итогам состоявшихся обсуждений", - сообщил Песков журналистам.
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