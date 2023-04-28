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В США рассказали, как "взрывная проблема" и Украина навредили Пентагону - РИА Новости, 28.04.2023
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01:45 28.04.2023 (обновлено: 10:19 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/porokh-1868314186.html
В США рассказали, как "взрывная проблема" и Украина навредили Пентагону
В США рассказали, как "взрывная проблема" и Украина навредили Пентагону - РИА Новости, 28.04.2023
В США рассказали, как "взрывная проблема" и Украина навредили Пентагону
Оборонный сектор США находится в состоянии упадка из-за взрыва критически важного завода по производству особого типа пороха и военной поддержки Украины,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:45
2023-04-28T10:19
министерство обороны сша
украина
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оборонный сектор США находится в состоянии упадка из-за взрыва критически важного завода по производству особого типа пороха и военной поддержки Украины, сообщает Wall Street Journal.Он отметил, что взрыв завода дымного пороха в Миндене (штат Луизиана. — Прим. ред.) в 2021 году нанес серьезный удар по военному сектору США, который сильно зависит от "оборонных фирм низкого уровня".Кроме того, многие небольшие оборонные предприятия, сотрудничающие с Пентагоном, испытывают финансовые трудности, так как Пентагон делает у них заказы не постоянно. Это, заявил автор, привело к тому, что многие компании закрылись из-за убытков и властям приходится закупать необходимые материалы "как у союзников, так и у противников".Кроме того, добавил журналист, ущерб боезапасу Америки также нанесло военное спонсирование Украины. По его словам, после месяцев отправки Киеву вооружения и снарядов США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности амуницию для 155-миллиметровых гаубиц.После начала российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868231872.html
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министерство обороны сша, украина, сша, в мире, цены на нефть, киев, нато
Министерство обороны США, Украина, США, В мире, Цены на нефть, Киев, НАТО
В США рассказали, как "взрывная проблема" и Украина навредили Пентагону

WSJ: взрыв единственного завода пороха и снабжение Украины сделали Пентагон уязвимым

© Фото : Dori WhippleПоддоны со 155-миллиметровыми снарядами на военном складе в штате Кентукки, США
Поддоны со 155-миллиметровыми снарядами на военном складе в штате Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Dori Whipple
Поддоны со 155-миллиметровыми снарядами на военном складе в штате Кентукки, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оборонный сектор США находится в состоянии упадка из-за взрыва критически важного завода по производству особого типа пороха и военной поддержки Украины, сообщает Wall Street Journal.
«

"(Взрыв завода. — Прим. ред.) отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет "Томагавк", — написал обозреватель издания Гордон Лаболд.

Он отметил, что взрыв завода дымного пороха в Миндене (штат Луизиана. — Прим. ред.) в 2021 году нанес серьезный удар по военному сектору США, который сильно зависит от "оборонных фирм низкого уровня".
Кроме того, многие небольшие оборонные предприятия, сотрудничающие с Пентагоном, испытывают финансовые трудности, так как Пентагон делает у них заказы не постоянно. Это, заявил автор, привело к тому, что многие компании закрылись из-за убытков и властям приходится закупать необходимые материалы "как у союзников, так и у противников".
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Кроме того, добавил журналист, ущерб боезапасу Америки также нанесло военное спонсирование Украины. По его словам, после месяцев отправки Киеву вооружения и снарядов США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности амуницию для 155-миллиметровых гаубиц.
После начала российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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