В США рассказали, как "взрывная проблема" и Украина навредили Пентагону
WSJ: взрыв единственного завода пороха и снабжение Украины сделали Пентагон уязвимым
© Фото : Dori WhippleПоддоны со 155-миллиметровыми снарядами на военном складе в штате Кентукки, США
Поддоны со 155-миллиметровыми снарядами на военном складе в штате Кентукки, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оборонный сектор США находится в состоянии упадка из-за взрыва критически важного завода по производству особого типа пороха и военной поддержки Украины, сообщает Wall Street Journal.
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"(Взрыв завода. — Прим. ред.) отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет "Томагавк", — написал обозреватель издания Гордон Лаболд.
Он отметил, что взрыв завода дымного пороха в Миндене (штат Луизиана. — Прим. ред.) в 2021 году нанес серьезный удар по военному сектору США, который сильно зависит от "оборонных фирм низкого уровня".
Кроме того, многие небольшие оборонные предприятия, сотрудничающие с Пентагоном, испытывают финансовые трудности, так как Пентагон делает у них заказы не постоянно. Это, заявил автор, привело к тому, что многие компании закрылись из-за убытков и властям приходится закупать необходимые материалы "как у союзников, так и у противников".
После начала российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.