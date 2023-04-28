https://ria.ru/20230428/polyanskiy-1868560281.html

"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети

"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети - РИА Новости, 28.04.2023

"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети

Пользователи Twitter оценили ответ первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, назвавшей председательство... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:35

2023-04-28T17:35

2023-04-28T20:32

в мире

сша

россия

дмитрий полянский

сергей лавров

линда томас-гринфилд

оон

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили ответ первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, назвавшей председательство России в Совбезе ООН воплощением иронии и лицемерия.По мнению российского дипломата, настоящее лицемерие кроется в попытках США навязывать всему миру свои правила, однако те дни прошли, и Вашингтону придется привыкать к новому порядку."Хорошо подобранные слова", — написал пользователь под ником Lyn."Свет США меркнет. Смело сказано", — добавил Mas Shoim."Подойдите к зеркалу и повторите эти слова", — отреагировал Theo Gregoire."А кто организовал переворот на Украине в 2014-м? Может быть, те же люди, что спровоцировали "арабскую весну"? Позор вам, Линда!" — заключил Ahmad Murtala.Ранее делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи Лавров заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868539863.html

сша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия, дмитрий полянский, сергей лавров, линда томас-гринфилд, оон