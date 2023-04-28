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"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети - РИА Новости, 28.04.2023
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17:35 28.04.2023 (обновлено: 20:32 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/polyanskiy-1868560281.html
"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети
"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети - РИА Новости, 28.04.2023
"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети
Пользователи Twitter оценили ответ первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, назвавшей председательство... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:35
2023-04-28T20:32
в мире
сша
россия
дмитрий полянский
сергей лавров
линда томас-гринфилд
оон
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили ответ первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, назвавшей председательство России в Совбезе ООН воплощением иронии и лицемерия.По мнению российского дипломата, настоящее лицемерие кроется в попытках США навязывать всему миру свои правила, однако те дни прошли, и Вашингтону придется привыкать к новому порядку."Хорошо подобранные слова", — написал пользователь под ником Lyn."Свет США меркнет. Смело сказано", — добавил Mas Shoim."Подойдите к зеркалу и повторите эти слова", — отреагировал Theo Gregoire."А кто организовал переворот на Украине в 2014-м? Может быть, те же люди, что спровоцировали "арабскую весну"? Позор вам, Линда!" — заключил Ahmad Murtala.Ранее делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи Лавров заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868494639.html
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в мире, сша, россия, дмитрий полянский, сергей лавров, линда томас-гринфилд, оон
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, Линда Томас-Гринфилд, ООН
"Привыкайте!" Жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил пользователей Сети

Полянский рассказал постпреду США в ООН Томас-Гринфилд о лицемерии после слов о России

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили ответ первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, назвавшей председательство России в Совбезе ООН воплощением иронии и лицемерия.
По мнению российского дипломата, настоящее лицемерие кроется в попытках США навязывать всему миру свои правила, однако те дни прошли, и Вашингтону придется привыкать к новому порядку.
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"Хорошо подобранные слова", — написал пользователь под ником Lyn.
"Свет США меркнет. Смело сказано", — добавил Mas Shoim.
"Подойдите к зеркалу и повторите эти слова", — отреагировал Theo Gregoire.
«
"Серьезно? Ирак, Ливия, бесчисленное множество государств Южной Америки, Афганистан, Сирия, и я могу еще долго продолжать", — прокомментировал один из пользователей.
"А кто организовал переворот на Украине в 2014-м? Может быть, те же люди, что спровоцировали "арабскую весну"? Позор вам, Линда!" — заключил Ahmad Murtala.
Ранее делегация главы МИД России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы. Американская сторона никак не объяснила, чем вызвано такое решение. В этой связи Лавров заявил, что США струсили, и заверил журналистов, что Россия этот инцидент "не забудет и не простит".
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В миреСШАРоссияДмитрий ПолянскийСергей ЛавровЛинда Томас-ГринфилдООН
 
 
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