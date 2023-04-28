https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868617245.html

Глава МИД Украины высоко оценил поддержку Эстонией его страны

Глава МИД Украины высоко оценил поддержку Эстонией его страны - РИА Новости, 28.04.2023

Глава МИД Украины высоко оценил поддержку Эстонией его страны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил поддержку правительством Эстонии его страны. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:36

2023-04-28T21:36

2023-04-28T21:36

в мире

украина

эстония

дмитрий кулеба

кая каллас

одесса

нато

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил поддержку правительством Эстонии его страны. "Я оцениваю поддержку очень высоко. И прошлого правительства, и нового правительства. Смотрите, премьер-министр приезжала. Сегодня был министр иностранных дел. Мы не сомневаемся в последовательной поддержке Эстонии. Никогда не забудем те решения про передачу нам всего оружия, которое вы имели. Действительно решительную, активную поддержку на уровне ЕС и НАТО. Поэтому только лучшая позитивная оценка нашим друзьям", - сказал в пятницу Кулеба в Одессе корреспонденту эстонского портала Delfi. В пятницу Кулеба встретился в Одессе с министрами иностранных дел NB8 из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, которые прибыли в Одессу, чтобы продемонстрировать поддержку Украины на ее пути в НАТО и Европейский Союз, а также подчеркнуть важность оказания постоянной военной и гуманитарной помощи Украине. В понедельник Украину посетила с визитом премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая встретилась с Владимиром Зеленским и подписала совместную декларацию о сотрудничестве двух стран. По данным минобороны Эстонии, после начала военных действий на Украине Таллин предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% от ВВП республики. Как сообщил ранее канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм, на Украину было отправлено более 40 тысяч противотанковых мин, 100 ракетных комплексов Javelin, 35 тысяч автоматических винтовок, десятки миллионов патронов, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

https://ria.ru/20230413/patrony-1865159434.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868601041.html

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в мире, украина, эстония, дмитрий кулеба, кая каллас, одесса, нато, евросоюз