https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html

Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей

Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей - РИА Новости, 28.04.2023

Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей

Тамбовская область продолжит в этом году расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей, заявил глава области Максим Егоров, выступая с... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:52

2023-04-28T13:52

2023-04-28T13:52

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Тамбовская область продолжит в этом году расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей, заявил глава области Максим Егоров, выступая с отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы о работе в 2022 году.Как сообщает пресс-служба областной администрации, в начале своего выступления Егоров подчеркнул, что регион, как и вся страна, живет в особое – в военное время. Он отметил, что сегодня более двух тысяч земляков защищают Родину на фронте, и Тамбовщина делает все возможное для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой с победой."По моему глубокому убеждению, каждого главу региона, каждого чиновника, каждого депутата и общественника необходимо сегодня оценивать с одной точки зрения: насколько хорошо регион служит для решения важной задачи - помощь нашим военнослужащим. Насколько крепким тылом мы будем, настолько ближе будет победа. А она, как и всегда будет за нами!", – сказал Егоров.В этом направлении региону есть чем гордиться. В фонд поддержки CBO "Развитие Тамбовщины" неравнодушные жители области и предприниматели перечислили более 270 миллионов рублей. Тамбовская область стала первым регионом России, где открыли памятник героям СВО в поселке Землянский Инжавинского района.В этом году власти региона продолжат расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Дальнейшим развитием этих мер станет создание филиала Государственного регионального Фонда защитников Отечества, где поддержка будет осуществляться в режиме "одного окна". Продолжится помощь подшефному Новоайдарскому району Луганской области. В рамках соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства уже восстановлено 11 социальных объектов.

https://ria.ru/20230421/podderzhka-1866917020.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, тамбовская областная дума