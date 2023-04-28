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Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей
Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей - РИА Новости, 28.04.2023
Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей
Тамбовская область продолжит в этом году расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей, заявил глава области Максим Егоров, выступая с... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:52
2023-04-28T13:52
2023-04-28T13:52
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Тамбовская область продолжит в этом году расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей, заявил глава области Максим Егоров, выступая с отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы о работе в 2022 году.Как сообщает пресс-служба областной администрации, в начале своего выступления Егоров подчеркнул, что регион, как и вся страна, живет в особое – в военное время. Он отметил, что сегодня более двух тысяч земляков защищают Родину на фронте, и Тамбовщина делает все возможное для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой с победой."По моему глубокому убеждению, каждого главу региона, каждого чиновника, каждого депутата и общественника необходимо сегодня оценивать с одной точки зрения: насколько хорошо регион служит для решения важной задачи - помощь нашим военнослужащим. Насколько крепким тылом мы будем, настолько ближе будет победа. А она, как и всегда будет за нами!", – сказал Егоров.В этом направлении региону есть чем гордиться. В фонд поддержки CBO "Развитие Тамбовщины" неравнодушные жители области и предприниматели перечислили более 270 миллионов рублей. Тамбовская область стала первым регионом России, где открыли памятник героям СВО в поселке Землянский Инжавинского района.В этом году власти региона продолжат расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Дальнейшим развитием этих мер станет создание филиала Государственного регионального Фонда защитников Отечества, где поддержка будет осуществляться в режиме "одного окна". Продолжится помощь подшефному Новоайдарскому району Луганской области. В рамках соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства уже восстановлено 11 социальных объектов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Тамбовская область продолжит в этом году расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей, заявил глава области Максим Егоров, выступая с отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы о работе в 2022 году.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в начале своего выступления Егоров подчеркнул, что регион, как и вся страна, живет в особое – в военное время. Он отметил, что сегодня более двух тысяч земляков защищают Родину на фронте, и Тамбовщина делает все возможное для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой с победой.
"По моему глубокому убеждению, каждого главу региона, каждого чиновника, каждого депутата и общественника необходимо сегодня оценивать с одной точки зрения: насколько хорошо регион служит для решения важной задачи - помощь нашим военнослужащим. Насколько крепким тылом мы будем, настолько ближе будет победа. А она, как и всегда будет за нами!", – сказал Егоров.
В этом направлении региону есть чем гордиться. В фонд поддержки CBO "Развитие Тамбовщины" неравнодушные жители области и предприниматели перечислили более 270 миллионов рублей. Тамбовская область стала первым регионом России
, где открыли памятник героям СВО в поселке Землянский Инжавинского района.
Матушкин: в Тамбовской области участники СВО получат допмеры поддержки
В этом году власти региона продолжат расширять меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Дальнейшим развитием этих мер станет создание филиала Государственного регионального Фонда защитников Отечества, где поддержка будет осуществляться в режиме "одного окна". Продолжится помощь подшефному Новоайдарскому району Луганской области
. В рамках соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства уже восстановлено 11 социальных объектов.