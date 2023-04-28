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Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре

Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре - РИА Новости, 28.04.2023

Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре

Осужденный за кражу житель Белоруссии в четверг совершил побег из колонии-поселения в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:06

2023-04-28T21:06

2023-04-28T21:06

происшествия

россия

белоруссия

краснодар

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КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Осужденный за кражу житель Белоруссии в четверг совершил побег из колонии-поселения в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН России. "27.04.2023 сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю (Краснодар – ред.) был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного… В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (Кража)", - говорится в релизе. В ведомстве подтвердили, что сбежавший заключенный является жителем Белоруссии по имени Олег Калинов. Напоминаем, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут свободно перемещаться по территории без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации. Отмечается, что сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю и полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия для задержания осужденного. За уход из-под надзора с территории колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html

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происшествия, россия, белоруссия, краснодар