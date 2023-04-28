https://ria.ru/20230428/pobeg-1868613961.html
Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре
Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре - РИА Новости, 28.04.2023
Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре
Осужденный за кражу житель Белоруссии в четверг совершил побег из колонии-поселения в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:06
2023-04-28T21:06
2023-04-28T21:06
происшествия
россия
белоруссия
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154758/52/1547585233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e907d3f4aa64ddca38231fa943c51d9f.jpg
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Осужденный за кражу житель Белоруссии в четверг совершил побег из колонии-поселения в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН России. "27.04.2023 сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю (Краснодар – ред.) был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного… В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (Кража)", - говорится в релизе. В ведомстве подтвердили, что сбежавший заключенный является жителем Белоруссии по имени Олег Калинов. Напоминаем, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут свободно перемещаться по территории без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации. Отмечается, что сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю и полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия для задержания осужденного. За уход из-под надзора с территории колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html
россия
белоруссия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154758/52/1547585233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43db0df12c29c94c3bedd577c1cbbf12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белоруссия, краснодар
Происшествия, Россия, Белоруссия, Краснодар
Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии в Краснодаре
Осужденный за кражу житель Белоруссии сбежал из колонии-поселения в Краснодаре
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Осужденный за кражу житель Белоруссии в четверг совершил побег из колонии-поселения в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН России.
"27.04.2023 сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю
(Краснодар – ред.) был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного… В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание по статье 158 УК РФ (Кража)", - говорится в релизе.
В ведомстве подтвердили, что сбежавший заключенный является жителем Белоруссии по имени Олег Калинов.
Напоминаем, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут свободно перемещаться по территории без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.
Отмечается, что сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю и полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия для задержания осужденного. За уход из-под надзора с территории колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы, добавляют в пресс-службе.
В Приморье служебные собаки нашли сбежавшего из колонии убийцу