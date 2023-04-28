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Виктория Павленко: прообразом Андрея Болконского мог быть генерал Тучков

Виктория Павленко: прообразом Андрея Болконского мог быть генерал Тучков - РИА Новости, 28.04.2023

Виктория Павленко: прообразом Андрея Болконского мог быть генерал Тучков

В этом году в России отмечаются несколько знаковых дат, связанных с историей и литературой: 210 лет заграничного похода русской армии против Наполеона, 195 лет... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:00

2023-04-28T11:00

2023-04-28T16:21

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открытие музея-панорамы "бородинская битва" после реконструкции

отечественная война (1812)

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В этом году в России отмечаются несколько знаковых дат, связанных с историей и литературой: 210 лет заграничного похода русской армии против Наполеона, 195 лет со дня рождения Льва Толстого и 160 лет с начала написания его знаменитого романа "Война и мир". Соединить все эти даты решили в музее "Бородинская панорама", где уже открылась первая часть выставки "Лица совершенно вымышленные", рассказывающая об исторических прототипах главных героев романа: Андрея Болконского, Пьера Безухова, Элен Куракиной и других. Раскрыть секреты поиска исторических персонажей главных героев, планах музея на этот год и готовящихся выставках для агентства РИА Новости согласилась заместитель директора музея Виктория Павленко. Беседовал Сергей Сафронов.– Виктория Викторовна, удалось ли работникам музея установить реальных исторических персонажей, которые стали прототипами героев романа "Война и мир"?– Выставка называется "Лица совершенно вымышленные", это фраза самого Толстого, который тем самым подчеркивал, что не надо искать прямые аналогии героев романа с историческими персонажами, которые описаны в романе. Это литературно-историческое исследование, целью которого было воссоздать эпоху войны 1812 года, изучив биографию и характеры которых Толстой создал собирательные образы и портреты своих героев. Это выставка-расследование с элементами литературно-исторической мистификации. Первая ее часть посвящена первому и второму томам романа Льва Толстого "Война и мир", событиям 1805-1807 годов. Вторая часть, которая расскажет о Бородинском сражении и последующих событиях, откроется ближе к августу.– Кто же были подлинные герои романа?– Первый эпизод мы назвали "Уходящий век отцов": персонажи с которых начинается роман: Кирилл Безухов, отец Пьера Безухова и Николай Болконский, отец Андрея. Кто мог быть прототипом? Например, Николай Сергеевич Волконский, дед Толстого, мог быть или генерал-фельдмаршал Михаил Федотович Каменский. Он известный герой времен Екатерины, служил вместе с Суворовым во время русско-турецкой войны. Был очень жесткий и волевой человек.Кирилл Безухов, отец Пьера. Мы выбрали двух исторических персонажей, но их может быть и больше. Это Александр Андреевич Безбородко. Безухов и Безбородко, неправда ли есть лингвистические аналогии? Был такой святейший князь при дворе Екатерины и был очень богат. Умирал он в Москве, как и Безухов-старший. Другой исторический персонаж – Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, победитель турецкого флота в Чесменском сражении 1770 года, мог быть прототипом Безухова-старшего. Понимаете, прямой аналогии здесь невозможно найти, поэтому наше расследование и творческий поиск приводит каждый раз к одной мысли: герои романа – образы собирательные: Кто-то похож внешне, кто-то похож своей биографией, кто-то своими мыслями, кто-то поступками или характерами.– Кого же вы нашли в качестве прообразов Пьера и Андрея?– Пьер и Андрей, два центральных персонажа "Войны и мира" предельно насыщены "прототипическими" элементами самых разнообразных исторических реалий эпохи 1812 года. Болконский и Безухов ищут "смысл жизни" и "идеал". Мы можем предположить, что прототипом Андрея был генерал-майор Александр Алексеевич Тучков четвертый, который погиб во время Бородино. Он похож внешне на Андрея, которого каждый из нас воспринимает конечно по-своему: у кого-то это актер Вячеслав Васильевич Тихонов в роли Болконского, у кого-то может возникнуть в памяти портрет из иллюстрации в прочитанном романе.– Но почему все-таки Тучков?– Потому что Тучков тоже восхищался Бонапартом. Это же весна 1805 года, когда русские еще не столкнулись с французами на поле брани при Аустерлице. Они еще не разочаровались в нем. Для них он еще революционер, он талантливый военачальник, который бьет всех, но не нас.– Кем же тогда мог быть при жизни Пьер Безухов?– Пьер Безухов – это свобода, свободолюбие, новая жизнь, новые веяния, новая Франция. Таким героем мог быть Сергей Николаевич Глинка. Он и внешне очень похож. Яркий публицист, потом стал ярым противником Наполеона. А тогда, в 1805 году, он был очарован личностью Наполеона как реформатора, революционера, политика и полководца. В 1812 году после публикации манифеста Александра Первого о созыве народного ополчения первым помчался рано утром к воротам московского градоначальника Федора Ростопчина записываться в ратники московского ополчения и жертвует 300 рублей серебром на его обустройство. Но это будет уже позже.– К каким еще историческим персонажам привели ваши исследовательские творческие изыскания?– Давайте вспомним о дуэли Пьера с Долоховым вскоре после женитьбы Пьера на Элен Куракиной. С женскими образами вообще все намного сложнее: мало описаний и сохранившихся портретов. Здесь мы можем предполагать трех прототипов, но акцентируем внимание на Екатерине Павловне Скавронской, которая стала супругой князя Багратиона в 1800 году. Вскоре после свадьбы, как тогда часто случалось, они разъехались в разные стороны: он на войну, а она за границу. И ей, кстати приписывают роман с австрийским министром иностранных дел Меттернихом.Нам удалось найти ее изображение, она действительно была очень красива, сохранились ее миниатюрные портреты. Такой тип женщины, которая беззастенчиво пользовалась своей красотой.Если помните, Пьер вызывает за оскорбление супруги Федора Ивановича Долохова на дуэль. А кто такой Долохов? По роману – офицер лейб-гвардии Семеновского полка, бритер, картежник-шулер.– Интересно, и кто мог быть прототипом такого героя? Какой-нибудь гусар, не иначе?– Тут все вспоминают Федора Ивановича Толстого, дальнего родственника Льва Николаевича, который очень любил азартные игры, жил за границей, почему и получил прозвище "американец", так как жил в Америке. Мог быть и Михаил Сергеевич Лунин, будущий декабрист, который так часто дрался на дуэлях, что по воспоминаниям его современников, его тело представляло из себя решето. Мог быть и Александр Самойлович Фигнер, подполковник Главного штаба, командир партизанского отряда, в 1812 году действовавшего в тылу французской армии на территории России, кавалер ордена Святого Георгия.– Героический подвиг Болконского, подхватившего знамя во время Аустерлицкого сражения, – вымышленный эпизод или реальный?– Факт исторический. Лев Николаевич при написании романа пользовался большим объемом исторической литературы, в том числе и записками генерала Ермолова при описании Аустерлицкого сражения. У Андрея Болконского при описании данного подвига могло быть несколько прототипов: Петр Михайлович Волконский, будущий начальник штаба при Александре Первом и Николай Иванович Репнин-Волконский, который командовал эскадроном кавалергардского полка и Федор Иванович Тизенгаузен , который был адъютантом и зятем Кутузова. Именно он поднял в сражении при Аустерлице Малороссийский гренадерский полк, но был смертельно ранен, а Андрей Болконский остался жив. Вообще русские офицеры, которые шли со знаменем впереди своих полков, – факт исторический и не только при Аустерлице.– На вашей выставке очень много иллюстраций. Кто их автор? Ведь изданий романа было множество, и фактически у каждого издания был свой иллюстратор.– Рисунки Андрея Владимировича Николаева. Это подлинные акварели в качестве иллюстраций, у нас их в фондах около 80. Почти вся коллекция. По стилистике именно они, по нашему мнению, наиболее адекватно передают эпоху, атмосферу XIX века. Кроме того, это и возможность показать наши коллекции из запасников. Впервые мы их показываем полностью.– При входе на выставку я заметил робот-симулятор Льва Николаевича Толстого. Что это? Дань новым технологиям, новый выставочный тренд?– Да, это абсолютно новая разработка, которой нет еще ни в одном музее. Мы первыми рискнули включить в экспозицию цифровую личность Толстого, который дополняет выставку. Посетители смогут задавать ему вопросы по истории Бородинского сражения, о романе "Война и мир" и прототипах ее героев и даже о жизни самого Льва Николаевича.Сейчас идет его наладка и обучение, разработчики отслеживают все его ошибки в ответах и попытаются его совершенствовать. Сами они его называют "айвер". Мы его называли аватаром, а они придумали название айвер и хотят его запатентовать.– Внешность Льва Николаевича подлинная на айвере, или тоже прототип?– Его облик тоже создан нейросетью, то есть это не его фотография. Для айвера фото должно быть анфас и цветным, а первые цветные фото Толстого датируются 1908 годом, когда ему было уже под 80 лет. А мы хотели его сделать современником написания романа. Есть фото того времени, но все они либо в профиль, либо полубоком. Разработчики на основании исторических фотографий его и смоделировали. Так что это тоже плод работы нейросети.– Голос тоже?– Голос тоже обещали смоделировать, сохранились записи Льва Николаевича, но тоже уже начала ХХ века.– Когда вы открываете вторую часть выставки?– Вообще эта выставка будет работать до конца года: первая часть до июля включительно, а следующая часть выставки, будет посвящена непосредственно событиям Отечественной войны 1812 года: Бородинскому сражению, пребыванию французов в Москве.– Какими выставками вы еще планируете порадовать москвичей и гостей в этом году?– Ко Дню Москвы 5 сентября мы откроем выставку "Настают времена Минина и Пожарского. Нижний Новгород и нижегородцы в войне 1812 года". С 2019 года мы проводим серию выставок "Российские губернии в войне 1812 года". Мы уже показали калужское ополчение, костромское, тверское. В этот раз из музеев Нижнего Новгорода привезут около 40 экспонатов, в том числе портреты, знамя нижегородского народного ополчения и икону Святителя Николая Чудотворца, которая вместе с ополчением проследовала через всю Россию до Европы и вернулась обратно. Не будем забывать, что в августе 1812 года, перед вступлением Наполеона в Москву много москвичей, среди которых была литературная и научная элита, переехали в Нижний Новгород, в том числе московский университет, государственный банк, историк Карамзин, Василий Львович Пушкин… Туда же эвакуировали сокровища Оружейной палаты и кремлевских соборов.Кроме того, в августе этого года пройдет выставка "Второе дыхание". На ней будут представлены предметы из фондов музея. Мы представим предметы, которые прошли реставрацию, расскажем об открытиях, которые стали возможны благодаря проведенным работам, а научная атрибуция наполнила предметы новыми смыслами. Мы покажем реставрационные инструменты, расскажем, для чего они предназначены, как проходит процесс восстановления музейных ценностей. Экспонат обретает "второе дыхание" и обновленным "выходит в свет".– Выставочная деятельность у вас в этом году очень насыщенная…– …и это еще не все. В этом году юбилей Надежды Андреевны Дуровой – 240 лет со дня рождения знаменитой кавалерист-девицы, которая закончила свои дни в городе Елабуга Казанской губернии. Мы организуем там выставку в августе-октябре, которая будет называться "Война и мир" Надежды Дуровой". Она прожила в этом городе 35 лет. Это будет рассказ о времени, в котором она жила, и о ее современниках. Личность Дуровой очень неординарная. Она стала первой русской женщиной-офицером, первой женщиной, награжденной за боевые подвиги знаком отличия Военного ордена. До конца своих дней Надежда Андреевна ходила в мужском сюртуке. В 1807 году Александр Первый даровал ей свое имя – Александр, но попросил не разглашать, и отсюда мужской образ, курение, короткая стрижка. Прослужив в армии 10 лет, она вышла в отставку в 1816 году в чине штаб-ротмистра. Дурова была уникальным человек своего времени – смелым на войне, ломающим стереотипы высшего общества в петербургских салонах. Она себя чувствовала более естественно в седле, чем с рукоделием или куклой.– Мы много говорили о романе "Война и мир" и выставках. Нельзя пройти мимо исторической даты – 210 лет начала заграничного похода русской армии в Европу. Какая дата считается началом заграничного похода русской армии в 1813 году?– О начале Заграничного похода войскам было объявлено приказом главнокомандующего генерал-фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова от 21 декабря 1812 года по старому стилю или 2 января 1813 года по новому: "Перейдем границы, и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его".– Бытует мнение, что Кутузов был против этого похода, решение принял Александр. Правда ли это?– Нужно понимать, что решение о продолжении военных действий за границей было решением скорее политическим нежели военным. И его принять мог только глава государства, то есть император Александр. Трудно сказать однозначно, как относился Кутузов к Заграничным походам. В официальных документах не зафиксировано каких-либо возражений с его стороны. Из немногих свидетельств мемуаристов следует, что главнокомандующий занимал, скажем так, осторожную позицию, считая необходимым привлечь к продолжению войны Австрию и Пруссию.– И все-таки, что побудило Александра начать поход в Европу? Ведь Отечественная война 1812 года была в итоге выиграна?– Ближайшей целью похода был окончательный разгром империи Наполеона, что исключило бы любые попытки реванша и возобновления большой европейской войны. В перспективе Александр намеревался осуществить политическое переустройство Европы на таких началах, которые позволили бы предотвращать серьезные военные конфликты и вспышки революций. И эти идеи он обдумывал уже в 1805 году.– В чем причина поражений русской (союзной) армии на первом этапе загранпохода – Лютцен, Бауцен, Дрезден?– На первом этапе Заграничных походов Александру Первому удалось привлечь к союзу против Наполеона только Прусское королевство. Наполеон же, используя все оставшиеся людские и материальные ресурсы, сумел быстро восстановить армию, достигнув численного превосходства над русско-прусскими войсками. Кроме того, отрицательную роль сыграла смена командования у союзников: после смерти Кутузова их возглавил генерал от кавалерии Петр Витгенштейн, которому явно не хватало полководческого таланта и авторитета.В итоге упорных сражений под Лютценом и Баутценом союзные войска отступили. Но большие потери не позволили и Наполеону полностью овладеть стратегической инициативой. Он вынужден был пойти на заключение перемирия. За это время Австрия присоединилась к анти-наполеоновскому союзу. План, разработанный союзниками, предусматривал возможность отступления там, где действуют главные силы французов во главе с Наполеоном. При этом на других участках союзные войска должны были переходить в наступление. Именно так развивались события в битве под Дрезденом. Наполеон сумел оттеснить союзников от города, а в это время его маршал Макдональд потерпел поражение в битве на реке Кацбах. Наполеону пришлось спешить на помощь маршалу. Такие ситуации повторялись несколько раз. В итоге армия французского императора была измотана и в октябре 1813 года потерпела поражение в знаменитой "Битве народов" под Лейпцигом.

https://ria.ru/20221018/muzey-panorama-1824577267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230410/voyna-i-mir-1862904983.html

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Алёна Пава

интервью, европа, россия, москва, михаил голенищев-кутузов, лев толстой (писатель), открытие музея-панорамы "бородинская битва" после реконструкции, отечественная война (1812), война и мир