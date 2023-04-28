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США вмешались в избирательные процессы в Парагвае, считает посол Писарев
США вмешались в избирательные процессы в Парагвае, считает посол Писарев - РИА Новости, 28.04.2023
США вмешались в избирательные процессы в Парагвае, считает посол Писарев
США бесцеремонно вмешались в избирательные процессы в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:09
2023-04-28T20:09
2023-04-28T20:09
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АСУНСЬОН, 28 апр - РИА Новости. США бесцеремонно вмешались в избирательные процессы в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. "Парагвай оказался под особо сильным прессингом Запада, в первую очередь США. США, например, бесцеремонно вмешались в местные избирательные процессы. Они ввели санкции против вице-президента страны Уго Веласкеса, который был одним из главных кандидатов в президенты на выборах 2023 году и в итоге был вынужден снять свою кандидатуру. Были введены санкции и против председателя крупнейшей парагвайской политической партии "Колорадо" Орасио Картеса", - сказал дипломат. Президентские выборы в Парагвае состоятся 30 апреля. Министерство финансов США ввело санкции против Картеса и Веласкеса, посчитав их причастными к коррупции.
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сша, россия, орасио картес, александр писарев, парагвай, в мире
США, Россия, Орасио Картес, Александр Писарев, Парагвай, В мире
США вмешались в избирательные процессы в Парагвае, считает посол Писарев
Посол России Писарев считает, что США вмешались в избирательные процессы в Парагвае