https://ria.ru/20230428/papa-1868540039.html
Папа Римский осудил "солистов войны" в международной политике
Папа Римский осудил "солистов войны" в международной политике - РИА Новости, 28.04.2023
Папа Римский осудил "солистов войны" в международной политике
Папа Римский Франциск в ходе апостольского визита в Будапешт осудил "солистов войны" в международной политике, которые мешают "хору мира" и проявляют... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:53
2023-04-28T16:53
2023-04-28T16:54
религия
украина
венгрия
папа римский
религия
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БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск в ходе апостольского визита в Будапешт осудил "солистов войны" в международной политике, которые мешают "хору мира" и проявляют "воинственный инфантилизм". "В послевоенное время Европа с Организацией Объединенных Наций в сообща намеченной цели воплощала великую надежду, что тесные связи между народами будут препятствовать дальнейшим конфликтам. В мире, в котором мы живем сейчас... кажется, мы должны увидеть, как хор, воспевающий мечту о мире, прискорбным образом приносится в жертву, в то время как солисты войны прокладывают себе дорогу", - сказал папа Римский, выступая в резиденции президента Венгрии. Он призвал "снова воссоздать новый дух Европы", где "целое не оказывает давления на части, а части хорошо вписываются в целое". Папа процитировал одного из основателей Евросоюза Роберта Шумана о том, что мир во всем мире можно сохранить, только приложив достаточные созидательные усилия. "Задам вопрос, думая об Украине, где там созидательные усилия, направленные на мир?" - спросил он. Понтифик также осудил пропаганду мультигендерной культуры и абортов. "Вместе этого было бы прекрасно строить Европу, центром которой был бы человек и личность, где работает эффективная политика в области рождаемости и семьи", - сказал он. В течение трехдневного визита в Будапешт у папы Римского запланированы встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, премьер-министром Виктором Орбаном, венгерскими государственными и церковными деятелями, бедняками и беженцами, венгерской молодежью, представителями университетов и культурными деятелями, также он отслужит мессу на площади перед венгерским парламентом в воскресенье утром. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, ранее заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг говорил о необходимости начала мирных переговоров без постановки условий, при этом понтифик видит "переговорный мост" в премьере Венгрии Викторе Орбане. Орбан ранее заявил, что настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия. Посещение Будапешта папой Франциском стало четвертым официальным папским визитом в Венгрию: ранее он присутствовал на 52-м Международном евхаристическом конгрессе в 2021 году, а до него страну дважды - в 1991 и 1996 годах - посещал папа Иоанн Павел Второй.
https://ria.ru/20230428/vengriya-1868486401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, папа римский, религия, в мире, будапешт
Религия, Украина, Венгрия, Папа Римский, Религия, В мире, Будапешт
Папа Римский осудил "солистов войны" в международной политике
Папа Римский осудил "солистов войны" в международной политике, которые мешают "хору мира"
БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск в ходе апостольского визита в Будапешт осудил "солистов войны" в международной политике, которые мешают "хору мира" и проявляют "воинственный инфантилизм".
"В послевоенное время Европа с Организацией Объединенных Наций в сообща намеченной цели воплощала великую надежду, что тесные связи между народами будут препятствовать дальнейшим конфликтам. В мире, в котором мы живем сейчас... кажется, мы должны увидеть, как хор, воспевающий мечту о мире, прискорбным образом приносится в жертву, в то время как солисты войны прокладывают себе дорогу", - сказал папа Римский, выступая в резиденции президента Венгрии.
«
"Кажется, что на международном уровне политика, вместо решения проблем, скорее разжигает гнев, забывая о зрелости, достигнутой после ужасов войны, деградируя до воинственного инфантилизма", - подчеркнул понтифик.
Он призвал "снова воссоздать новый дух Европы", где "целое не оказывает давления на части, а части хорошо вписываются в целое".
Папа процитировал одного из основателей Евросоюза Роберта Шумана о том, что мир во всем мире можно сохранить, только приложив достаточные созидательные усилия. "Задам вопрос, думая об Украине, где там созидательные усилия, направленные на мир?" - спросил он.
Понтифик также осудил пропаганду мультигендерной культуры и абортов. "Вместе этого было бы прекрасно строить Европу, центром которой был бы человек и личность, где работает эффективная политика в области рождаемости и семьи", - сказал он.
Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине
В течение трехдневного визита в Будапешт у папы Римского запланированы встречи с президентом Венгрии Каталин Новак
, премьер-министром Виктором Орбаном
, венгерскими государственными и церковными деятелями, бедняками и беженцами, венгерской молодежью, представителями университетов и культурными деятелями, также он отслужит мессу на площади перед венгерским парламентом в воскресенье утром.
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, ранее заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем
в четверг говорил о необходимости начала мирных переговоров без постановки условий, при этом понтифик видит "переговорный мост" в премьере Венгрии
Викторе Орбане.
Орбан ранее заявил, что настоящее время в Европе
только Будапешт
и Ватикан
выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия
, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто
, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.
Посещение Будапешта папой Франциском стало четвертым официальным папским визитом в Венгрию: ранее он присутствовал на 52-м Международном евхаристическом конгрессе в 2021 году, а до него страну дважды - в 1991 и 1996 годах - посещал папа Иоанн Павел Второй.
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