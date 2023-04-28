https://ria.ru/20230428/pamyatnik-1868323011.html
Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом
Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом - РИА Новости, 28.04.2023
Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом
Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину - рядовой пример маразма, если в Риге хотят побороть российское наследие, им следует... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:44
2023-04-28T05:44
2023-04-28T05:44
в мире
латвия
рига
россия
евгений примаков
александр пушкин
рижская дума
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину - рядовой пример маразма, если в Риге хотят побороть российское наследие, им следует "снести" промышленность страны, да и саму государственность Латвии, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая. "Вполне рядовой пример маразма", - сказал Примаков, комментируя решение рижских властей о сносе памятника. По его мнению, если Латвия хочет "побороть российское наследие", то им нужно быть последовательными и "разрушить остатки промышленности, которые в Латвии есть". "Снести, может быть, саму государственность Латвии, уехать жить в хутора, куда-нибудь в болото. Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием. Пусть не останавливаются", - заключил Примаков. За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли. В российском посольстве в Латвии предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и "готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов". В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html
https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html
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в мире, латвия, рига, россия, евгений примаков, александр пушкин, рижская дума, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Латвия, Рига, Россия, Евгений Примаков, Александр Пушкин, Рижская дума, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом
Примаков: решение властей Риги снести памятник Пушкину - пример маразма
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину - рядовой пример маразма, если в Риге хотят побороть российское наследие, им следует "снести" промышленность страны, да и саму государственность Латвии, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая.
В Риге снова осквернили памятник Пушкину
"Вполне рядовой пример маразма", - сказал Примаков, комментируя решение рижских властей о сносе памятника.
По его мнению, если Латвия хочет "побороть российское наследие", то им нужно быть последовательными и "разрушить остатки промышленности, которые в Латвии есть".
"Снести, может быть, саму государственность Латвии, уехать жить в хутора, куда-нибудь в болото. Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием. Пусть не останавливаются", - заключил Примаков.
За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли. В российском посольстве в Латвии предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и "готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов".
В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией
об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.
Латвия наряду с соседними Литвой
и Эстонией
стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая