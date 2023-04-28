https://ria.ru/20230428/pamyatnik-1868323011.html

Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом

Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом - РИА Новости, 28.04.2023

Примаков назвал решение властей Риги снести памятник Пушкину маразмом

Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину - рядовой пример маразма, если в Риге хотят побороть российское наследие, им следует... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:44

2023-04-28T05:44

2023-04-28T05:44

в мире

латвия

рига

россия

евгений примаков

александр пушкин

рижская дума

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину - рядовой пример маразма, если в Риге хотят побороть российское наследие, им следует "снести" промышленность страны, да и саму государственность Латвии, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая. "Вполне рядовой пример маразма", - сказал Примаков, комментируя решение рижских властей о сносе памятника. По его мнению, если Латвия хочет "побороть российское наследие", то им нужно быть последовательными и "разрушить остатки промышленности, которые в Латвии есть". "Снести, может быть, саму государственность Латвии, уехать жить в хутора, куда-нибудь в болото. Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием. Пусть не останавливаются", - заключил Примаков. За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли. В российском посольстве в Латвии предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и "готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов". В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html

https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html

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в мире, латвия, рига, россия, евгений примаков, александр пушкин, рижская дума, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)