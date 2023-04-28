https://ria.ru/20230428/otdykh-1868409516.html
Более 45 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области
Более 45 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области - РИА Новости, 28.04.2023
Более 45 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области
Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня; в рамках нее более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять порядка 46... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:08
2023-04-28T12:08
2023-04-28T12:08
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня; в рамках нее более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять порядка 46 тысяч юных жителей, что почти на три тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в июне в регионе планируют открыть 14 загородных и 360 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 47 палаточных лагерей. Эта форма отдыха популярна у подростков. Во время летней оздоровительной кампании в "Прометее" смогут оздоровиться более 2 тысяч детей. Артамонов отметил, что оздоровительная кампания по-прежнему носит социальный характер. В приоритетном порядке в загородных лагерях отдохнут дети — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется безопасности детского отдыха, включая антитеррористическую защищенность. Организовано взаимодействие с полицией и органами МЧС по своевременному информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций. "Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важное направление деятельности власти", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230427/tramvai-1868202552.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня; в рамках нее более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять порядка 46 тысяч юных жителей, что почти на три тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в июне в регионе планируют открыть 14 загородных и 360 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 47 палаточных лагерей. Эта форма отдыха популярна у подростков. Во время летней оздоровительной кампании в "Прометее" смогут оздоровиться более 2 тысяч детей.
В Липецке восстановят трамвайное движение Артамонов
отметил, что оздоровительная кампания по-прежнему носит социальный характер. В приоритетном порядке в загородных лагерях отдохнут дети — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется безопасности детского отдыха, включая антитеррористическую защищенность. Организовано взаимодействие с полицией и органами МЧС по своевременному информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
"Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важное направление деятельности власти", – сказал Артамонов.