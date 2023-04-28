https://ria.ru/20230428/otdykh-1868409516.html

Более 45 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

Более 45 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области - РИА Новости, 28.04.2023

Более 45 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня; в рамках нее более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять порядка 46... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:08

2023-04-28T12:08

2023-04-28T12:08

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания стартует в Липецкой области 1 июня; в рамках нее более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять порядка 46 тысяч юных жителей, что почти на три тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в июне в регионе планируют открыть 14 загородных и 360 пришкольных лагерей, 80 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, 47 палаточных лагерей. Эта форма отдыха популярна у подростков. Во время летней оздоровительной кампании в "Прометее" смогут оздоровиться более 2 тысяч детей. Артамонов отметил, что оздоровительная кампания по-прежнему носит социальный характер. В приоритетном порядке в загородных лагерях отдохнут дети — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется безопасности детского отдыха, включая антитеррористическую защищенность. Организовано взаимодействие с полицией и органами МЧС по своевременному информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций. "Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важное направление деятельности власти", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230427/tramvai-1868202552.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов