СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве
СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о пожаре в свердловском поселке Сосьва
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Последствия пожара в Сосьве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьве, в результате которого погибли два человека и сгорели около 120 домов, сообщает региональное управление СК РФ.
"С учетом установленных на данный момент обстоятельств, следователем СКР двум накануне задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 29-летнему начальнику местной пилорамы предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).
В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.