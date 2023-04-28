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СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве - РИА Новости, 28.04.2023
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20:40 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/obvinenie-1868611155.html
СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве
СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве - РИА Новости, 28.04.2023
СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве
Следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьве, в результате которого погибли два человека и сгорели... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:40
2023-04-28T20:40
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьве, в результате которого погибли два человека и сгорели около 120 домов, сообщает региональное управление СК РФ. "С учетом установленных на данный момент обстоятельств, следователем СКР двум накануне задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что 29-летнему начальнику местной пилорамы предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868516713.html
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россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, евгений куйвашев
Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Евгений Куйвашев
СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве

СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о пожаре в свердловском поселке Сосьва

© РИА Новости / Департамент информационной политики Свердловской области | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в Сосьве
Последствия пожара в Сосьве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Департамент информационной политики Свердловской области
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Последствия пожара в Сосьве
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьве, в результате которого погибли два человека и сгорели около 120 домов, сообщает региональное управление СК РФ.
"С учетом установленных на данный момент обстоятельств, следователем СКР двум накануне задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 29-летнему начальнику местной пилорамы предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).
Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).
В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
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РоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПроисшествияЕвгений Куйвашев
 
 
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