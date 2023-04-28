https://ria.ru/20230428/obvinenie-1868611155.html

СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве

СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве - РИА Новости, 28.04.2023

СК предъявил обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве

Следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьве, в результате которого погибли два человека и сгорели... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:40

2023-04-28T20:40

2023-04-28T20:40

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьве, в результате которого погибли два человека и сгорели около 120 домов, сообщает региональное управление СК РФ. "С учетом установленных на данный момент обстоятельств, следователем СКР двум накануне задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что 29-летнему начальнику местной пилорамы предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868516713.html

https://ria.ru/20230428/pomosch-1868475700.html

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россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, евгений куйвашев