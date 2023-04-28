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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:39
2023-04-28T21:39
2023-04-28T22:31
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретено - город Донецк (Киевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах возле школы №19 в Киевском районе города. Мэр отметил, что подробности уточняются.Корреспондент РИА Новости сообщил, что боеприпас ударил вечером по густонаселенному району города. На месте прилета образовалась воронка шириной 7 метров и глубиной 5 метров. На месте работают экстренные службы города.Ранее в пятницу сообщалось об обстреле центра Донецка украинскими войсками с применением РСЗО. В результате обстрела девять человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 19 пострадали.
https://ria.ru/20230428/infrastruktura-1868611026.html
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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО