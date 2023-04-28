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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 28.04.2023 (обновлено: 22:31 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868617898.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:39
2023-04-28T22:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретено - город Донецк (Киевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах возле школы №19 в Киевском районе города. Мэр отметил, что подробности уточняются.Корреспондент РИА Новости сообщил, что боеприпас ударил вечером по густонаселенному району города. На месте прилета образовалась воронка шириной 7 метров и глубиной 5 метров. На месте работают экстренные службы города.Ранее в пятницу сообщалось об обстреле центра Донецка украинскими войсками с применением РСЗО. В результате обстрела девять человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 19 пострадали.
https://ria.ru/20230428/infrastruktura-1868611026.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретено - город Донецк (Киевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о прилетах возле школы №19 в Киевском районе города. Мэр отметил, что подробности уточняются.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что боеприпас ударил вечером по густонаселенному району города. На месте прилета образовалась воронка шириной 7 метров и глубиной 5 метров. На месте работают экстренные службы города.
Ранее в пятницу сообщалось об обстреле центра Донецка украинскими войсками с применением РСЗО. В результате обстрела девять человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 19 пострадали.
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияУкраина
 
 
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