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Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:37

2023-04-28T19:37

2023-04-28T19:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк