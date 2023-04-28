https://ria.ru/20230428/obstrel-1868326370.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:09
2023-04-28T07:09
2023-04-28T07:09
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 06.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Красный Партизан из артиллерии