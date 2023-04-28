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Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868326370.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:09
2023-04-28T07:09
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 06.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Красный Партизан из артиллерии

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 06.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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