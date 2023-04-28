https://ria.ru/20230428/obstrel-1868326370.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:09

2023-04-28T07:09

2023-04-28T07:09

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Красный Партизан, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 06.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк