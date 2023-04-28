https://ria.ru/20230428/obstrel-1868318903.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:03

2023-04-28T04:03

2023-04-28T04:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861677_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_55178c49cbb92378babf77c8f38afce8.jpg

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.30 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Новоселовке Второй и Никольскому, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, сцкк