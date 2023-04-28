https://ria.ru/20230428/obstrel-1868318903.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Украинские войска обстреляли Яковлевку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:03
2023-04-28T04:03
2023-04-28T04:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.30 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Новоселовке Второй и Никольскому, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 122 миллиметра.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Яковлевку из артиллерии