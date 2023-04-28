https://ria.ru/20230428/obekt-1868563340.html
Обнаруженный в Польше "воздушный объект" мог упасть в середине декабря
Обнаруженный в Польше "воздушный объект" мог упасть в середине декабря - РИА Новости, 28.04.2023
Обнаруженный в Польше "воздушный объект" мог упасть в середине декабря
Ситуация с обнаружением "воздушного объекта" вблизи Быдгоща в центральной Польше может быть связана с событиями, зафиксированными польскими вооруженными силами... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:42
2023-04-28T17:42
2023-04-28T17:42
в мире
польша
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Ситуация с обнаружением "воздушного объекта" вблизи Быдгоща в центральной Польше может быть связана с событиями, зафиксированными польскими вооруженными силами в середине декабря, заявил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. По словам Петровского, одна из таких ситуаций произошла 16 декабря прошлого года. "Мы пришли к выводу, что вероятно, эту находку на земле можно связать с происходящим в воздушном пространстве, когда во время оценки ситуации в воздухе были использованы наши самолеты, были использованы в сотрудничестве с нашими иностранными союзниками самолеты ВС другой страны, были использованы наши поисково-спасательные вертолеты, стараясь найти то, что зафиксировали наши системы", - рассказал он, не пояснив, о какой конкретно ситуации идет речь. Как указал Петровский, ответственные органы, проанализировав происшествие 16 декабря, сделали вывод, что ситуация тогда была полностью под контролем. "Атмосферные условия были сложными и не до конца давали возможности ясной идентификации того, что мы видим и слышим, что нам удалось установить", - отметил он. "Хочу успокоить, что мы держим ситуацию на контроле и в сотрудничестве с прокуратурой выясним сложившуюся ситуацию", - заверил командующий. В четверг польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. При этом радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщала, что "военный воздушный объект" скорее всего был мишенью, запущенной польскими военными во время учений. Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о наличии большой воронки в земле. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. При этом точное время падения ракеты неизвестно. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан. В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.
https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867352239.html
https://ria.ru/20221229/raketa-1842212589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Обнаруженный в Польше "воздушный объект" мог упасть в середине декабря
ВС Польши: обнаруженный вблизи Быдгоща воздушный объект мог упасть в середине декабря
ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Ситуация с обнаружением "воздушного объекта" вблизи Быдгоща в центральной Польше может быть связана с событиями, зафиксированными польскими вооруженными силами в середине декабря, заявил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский.
«
"Благодаря тому, что мы четко отслеживаем происходящее в польском воздушном пространстве, появились определенные гипотезы, и у нас есть определенные версии, которые можно связать с происшествием в Замости под Быдгощем", - сказал он.
По словам Петровского, одна из таких ситуаций произошла 16 декабря прошлого года. "Мы пришли к выводу, что вероятно, эту находку на земле можно связать с происходящим в воздушном пространстве, когда во время оценки ситуации в воздухе были использованы наши самолеты, были использованы в сотрудничестве с нашими иностранными союзниками самолеты ВС другой страны, были использованы наши поисково-спасательные вертолеты, стараясь найти то, что зафиксировали наши системы", - рассказал он, не пояснив, о какой конкретно ситуации идет речь.
Как указал Петровский, ответственные органы, проанализировав происшествие 16 декабря, сделали вывод, что ситуация тогда была полностью под контролем. "Атмосферные условия были сложными и не до конца давали возможности ясной идентификации того, что мы видим и слышим, что нам удалось установить", - отметил он.
"Хочу успокоить, что мы держим ситуацию на контроле и в сотрудничестве с прокуратурой выясним сложившуюся ситуацию", - заверил командующий.
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В четверг польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. При этом радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщала, что "военный воздушный объект" скорее всего был мишенью, запущенной польскими военными во время учений.
Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о наличии большой воронки в земле. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. При этом точное время падения ракеты неизвестно.
Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан.
В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО
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