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Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина - РИА Новости, 28.04.2023
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12:48 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/nepal-1868426539.html
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина - РИА Новости, 28.04.2023
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина
Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:48
2023-04-28T12:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства. Ранее ряд СМИ сообщили, что находившийся в непальском городе Покхара гражданин России пропал в национальном парке после атаки носорога. Он записал атаку животного на видео, которое отправил друзьям, после чего перестал выходить на связь. "Официальной информации по факту инцидента у посольства нет, однако к нам обратился товарищ предположительно пропавшего гражданина России. На данный момент посольство направило официальный запрос в полицию Непала", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что посольство ожидает ответа полиции.
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в мире, россия, непал
В мире, Россия, Непал
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина

Посольство в Непале проверит данные о пропаже россиянина в нацпарке после атаки носорога

© Pixabay / Pixabay/photodrishti Гора Покхара в Непале
Гора Покхара в Непале - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Pixabay / Pixabay/photodrishti
Гора Покхара в Непале . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Ранее ряд СМИ сообщили, что находившийся в непальском городе Покхара гражданин России пропал в национальном парке после атаки носорога. Он записал атаку животного на видео, которое отправил друзьям, после чего перестал выходить на связь.
"Официальной информации по факту инцидента у посольства нет, однако к нам обратился товарищ предположительно пропавшего гражданина России. На данный момент посольство направило официальный запрос в полицию Непала", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что посольство ожидает ответа полиции.
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