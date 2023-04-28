https://ria.ru/20230428/nepal-1868426539.html
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина - РИА Новости, 28.04.2023
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина
Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:48
2023-04-28T12:48
2023-04-28T12:48
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непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства. Ранее ряд СМИ сообщили, что находившийся в непальском городе Покхара гражданин России пропал в национальном парке после атаки носорога. Он записал атаку животного на видео, которое отправил друзьям, после чего перестал выходить на связь. "Официальной информации по факту инцидента у посольства нет, однако к нам обратился товарищ предположительно пропавшего гражданина России. На данный момент посольство направило официальный запрос в полицию Непала", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что посольство ожидает ответа полиции.
https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, непал
Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина
Посольство в Непале проверит данные о пропаже россиянина в нацпарке после атаки носорога
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Ранее ряд СМИ сообщили, что находившийся в непальском городе Покхара гражданин России пропал в национальном парке после атаки носорога. Он записал атаку животного на видео, которое отправил друзьям, после чего перестал выходить на связь.
"Официальной информации по факту инцидента у посольства нет, однако к нам обратился товарищ предположительно пропавшего гражданина России. На данный момент посольство направило официальный запрос в полицию Непала", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что посольство ожидает ответа полиции.
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