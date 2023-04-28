https://ria.ru/20230428/nepal-1868426539.html

Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина

Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина - РИА Новости, 28.04.2023

Посольство в Непале проверит сообщения о пропаже россиянина

Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:48

2023-04-28T12:48

2023-04-28T12:48

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Посольство России проверяет информацию о пропаже россиянина в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства. Ранее ряд СМИ сообщили, что находившийся в непальском городе Покхара гражданин России пропал в национальном парке после атаки носорога. Он записал атаку животного на видео, которое отправил друзьям, после чего перестал выходить на связь. "Официальной информации по факту инцидента у посольства нет, однако к нам обратился товарищ предположительно пропавшего гражданина России. На данный момент посольство направило официальный запрос в полицию Непала", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что посольство ожидает ответа полиции.

https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, непал