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Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр - РИА Новости, 28.04.2023
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17:07 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/nedra-1868546011.html
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается, что пользование недрами осуществляется при условии выполнения мероприятий по охране... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:07
2023-04-28T17:07
общество
россия
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается, что пользование недрами осуществляется при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Утверждение примерного перечня мероприятий по охране объектов растительного и животного мира при пользовании недрами законом закрепляется за Минприроды России. Также проект содержит требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного и муниципального контроля и при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации или иных документов, имеющих разрешительный характер. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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общество, россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр

Президент Путин подписал закон о сохранении растений и животных при пользовании недрами

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается, что пользование недрами осуществляется при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Утверждение примерного перечня мероприятий по охране объектов растительного и животного мира при пользовании недрами законом закрепляется за Минприроды России.
Также проект содержит требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного и муниципального контроля и при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации или иных документов, имеющих разрешительный характер.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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