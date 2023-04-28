https://ria.ru/20230428/nedra-1868546011.html
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается, что пользование недрами осуществляется при условии выполнения мероприятий по охране... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:07
2023-04-28T17:07
2023-04-28T17:07
общество
россия
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается, что пользование недрами осуществляется при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Утверждение примерного перечня мероприятий по охране объектов растительного и животного мира при пользовании недрами законом закрепляется за Минприроды России. Также проект содержит требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного и муниципального контроля и при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации или иных документов, имеющих разрешительный характер. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230427/neft-1868180616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин подписал закон о сохранении растений и животных пользователями недр
Президент Путин подписал закон о сохранении растений и животных при пользовании недрами