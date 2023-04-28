https://ria.ru/20230428/nakopleniya-1868509443.html

В России увеличили гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

В России увеличили гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям - РИА Новости, 28.04.2023

В России увеличили гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:12

2023-04-28T16:12

2023-04-28T16:12

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 2,8 миллиона с 1,4 миллиона рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон подготовлен в рамках реализации послания президента Федеральному собранию, озвученного 21 февраля. Глава государства тогда подчеркнул необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие по таким накоплениям. Ранее законодательство РФ гарантировало возмещение таких накоплений в пределах 1,4 миллиона рублей. Новый закон увеличивает эту сумму вдвое. Он вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке к нему, повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 миллиона рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие негосударственного пенсионного обеспечения позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики. По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html

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россия, владимир путин, общество