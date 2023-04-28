https://ria.ru/20230428/moshennichestvo-1868324980.html

В ЕАО чиновника и риелтора подозревают в мошенничестве с жильем для сирот

В ЕАО чиновника и риелтора подозревают в мошенничестве с жильем для сирот - РИА Новости, 28.04.2023

В ЕАО чиновника и риелтора подозревают в мошенничестве с жильем для сирот

Один из руководителей департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области и его знакомый риелтор могли совместно провернуть аферу РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:40

2023-04-28T06:40

2023-04-28T07:03

происшествия

жилье

россия

еврейская автономная область

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Один из руководителей департамента по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области и его знакомый риелтор могли совместно провернуть аферу при закупке квартир для детей-сирот и похитить более 10 миллионов рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. "По версии следствия, должностное лицо из числа руководителей департамента по управлению государственным имуществом ЕАО в период с 2020 по 2023 год ограничило конкуренцию при покупке квартир для детей-сирот, нарушив правила проведения закупочных процедур. Указанное позволило его знакомому риелтору реализовать департаменту квартиры по завышенной стоимости, что повлекло хищение бюджетных средств в сумме более десяти миллионов рублей и неэффективное их расходование для покупки жилья для социально уязвимой и нуждающейся в жилье категории граждан", - рассказали в пресс-службе ведомства. Высокопоставленного чиновника по решению суда временно отстранили от должности, против него введен "запрет определенных действий". Риелтор заключен под стражу, добавили в пресс-службе. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Последняя предполагает до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230426/pozhary-1867841716.html

россия

еврейская автономная область

хабаровский край

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происшествия, жилье, россия, еврейская автономная область, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)