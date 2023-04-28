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Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2023
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13:07 28.04.2023 (обновлено: 13:19 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868434143.html
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2023
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Молдавии Дорина Речана о запрете въезда в страну главе российского государства,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:07
2023-04-28T13:19
молдавия
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Молдавии Дорина Речана о запрете въезда в страну главе российского государства, заявил, что Молдавия стремится стать недружественной страной.Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику.
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молдавия, россия, в мире, дмитрий песков
Молдавия, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле

Песков: запрещая въезд президенту России, Молдавия стремится стать недружественной страной

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Молдавии Дорина Речана о запрете въезда в страну главе российского государства, заявил, что Молдавия стремится стать недружественной страной.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику.
«
"Конечно, это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам страной. Можно сожалеть в этой связи", - прокомментировал ситуацию Песков.
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МолдавияРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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