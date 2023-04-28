https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868434143.html
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2023
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Молдавии Дорина Речана о запрете въезда в страну главе российского государства,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:07
2023-04-28T13:07
2023-04-28T13:19
молдавия
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Молдавии Дорина Речана о запрете въезда в страну главе российского государства, заявил, что Молдавия стремится стать недружественной страной.Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, в мире, дмитрий песков
Молдавия, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Молдавия стремится стать недружественной страной, заявили в Кремле
Песков: запрещая въезд президенту России, Молдавия стремится стать недружественной страной