https://ria.ru/20230428/mnogopartiynost-1868563509.html
В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система, заявил Путин
В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система, заявил Путин
В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система в РФ, зрелыми стали парламентские партии, но приоритетом всегда должны быть наказы людей, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:43
2023-04-28T17:43
2023-04-28T18:16
владимир путин
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система в РФ, зрелыми стали парламентские партии, но приоритетом всегда должны быть наказы людей, заявил президент России Владимир Путин."В открытой, конкурентной, порой жесткой борьбе выросла, окрепла наша многопартийная система. Ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.При этом Путин подчеркнул, что парламентский статус нужно постоянно подтверждать."Каждый день. Упорным, честным трудом. Главное здесь - доверие людей, их мнение, их предложения и их наказы… Важно, чтобы и в ходе выборов, и в вашей повседневной работе самыми безусловными приоритетами были самые насущные, острые вопросы, проблемы, волнующие граждан", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система, заявил Путин
Путин заявил, что в России в открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система в РФ, зрелыми стали парламентские партии, но приоритетом всегда должны быть наказы людей, заявил президент России Владимир Путин.
"В открытой, конкурентной, порой жесткой борьбе выросла, окрепла наша многопартийная система. Ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.
При этом Путин подчеркнул, что парламентский статус нужно постоянно подтверждать.
"Каждый день. Упорным, честным трудом. Главное здесь - доверие людей, их мнение, их предложения и их наказы… Важно, чтобы и в ходе выборов, и в вашей повседневной работе самыми безусловными приоритетами были самые насущные, острые вопросы, проблемы, волнующие граждан", - сказал Путин.
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