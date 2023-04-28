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Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала - РИА Новости, 28.04.2023
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16:47 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/mirotvorchestvo-1868535913.html
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:47
2023-04-28T16:47
россия
владимир путин
армия
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - говорилось в тексте инициативы. Также приняты поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент России наделяется полномочиями по защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству. "Меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации", - отмечалось в тексте одобренной поправки.
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
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россия, владимир путин, армия, безопасность
Россия, Владимир Путин, Армия, Безопасность
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала

Путин подписал закон о комплектовании военного персонала для миротворческой деятельности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - говорилось в тексте инициативы.
Также приняты поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент России наделяется полномочиями по защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству.
"Меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации", - отмечалось в тексте одобренной поправки.
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