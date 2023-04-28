https://ria.ru/20230428/mirotvorchestvo-1868535913.html
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:47
2023-04-28T16:47
2023-04-28T16:47
россия
владимир путин
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - говорилось в тексте инициативы. Также приняты поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент России наделяется полномочиями по защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству. "Меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации", - отмечалось в тексте одобренной поправки.
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
https://ria.ru/20230413/mirotvortsy-1865085243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, армия, безопасность
Россия, Владимир Путин, Армия, Безопасность
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала
Путин подписал закон о комплектовании военного персонала для миротворческой деятельности
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе
"Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - говорилось в тексте инициативы.
Также приняты поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент России наделяется полномочиями по защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству.
"Меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации", - отмечалось в тексте одобренной поправки.
Приднестровье предложило возобновить боевую учебу миротворцев в ПМР