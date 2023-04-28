https://ria.ru/20230428/mirotvorchestvo-1868535913.html

Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала

Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:47

2023-04-28T16:47

2023-04-28T16:47

россия

владимир путин

армия

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - говорилось в тексте инициативы. Также приняты поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент России наделяется полномочиями по защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству. "Меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации", - отмечалось в тексте одобренной поправки.

https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html

https://ria.ru/20230413/mirotvortsy-1865085243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, армия, безопасность