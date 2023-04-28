https://ria.ru/20230428/metanol-1868509259.html

Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот метанола

Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот метанола - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот метанола

Президент России Владимир Путин подписал закон о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола), документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:11

2023-04-28T16:11

2023-04-28T16:11

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о 10 годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола), документ опубликован на портале правовой информации. Документ устанавливает уголовную ответственность за оборот (продажа, хранение, распространение) метанола либо метанолосодержащих жидкостей под видом алкоголя в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 4 лет. Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, злоумышленникам смогут назначить штраф до 700 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 6 лет. Если деяния повлекли по неосторожности смерть боле двух людей, в качестве наказания возможно лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20171130/1509890226.html

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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество