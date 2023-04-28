Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей
Кожаные шорты музыканта Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 1,5 миллиона рублей
© AP Photo / Marco ArndtФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Германии
© AP Photo / Marco Arndt
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тыс фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщается на сайте Omega Auctions.
По информации аукционного дома, вместе с предметом гардероба покупатель, решивший остаться неизвестным, получил письмо о подлинности шорт и книгу о Queen "Как все начиналось". Ее написали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс.
Шорты Фредди Меркьюри запомнились зрителям на аншлаговом концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на бис.
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"Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара черных кожаных шорт, которые он смог найти. Они не оставляли простора для воображения, но никто не жаловался", – написали авторы в книге "Как все начиналось".
В ближайшее время поклонники Меркьюри снова получат возможность приобрести его памятные вещи.
С августа по сентябрь Sotheby’s выставит на аукцион более тысячи вещей музыканта: корону и плащ музыканта, куртку, расческу для усов, розовые очки в форме звезды и многое другое.