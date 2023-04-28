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Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 28.04.2023
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Шоубиз
 
00:53 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/merkyuri-1868238281.html
Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей
Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 28.04.2023
Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей
Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тыс фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. – РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:53
2023-04-28T00:53
шоубиз
queen
фредди меркьюри (фаpух булсара)
бирмингем
шоу-бизнес
знаменитости
аукцион
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тыс фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщается на сайте Omega Auctions. По информации аукционного дома, вместе с предметом гардероба покупатель, решивший остаться неизвестным, получил письмо о подлинности шорт и книгу о Queen "Как все начиналось". Ее написали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс. Шорты Фредди Меркьюри запомнились зрителям на аншлаговом концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на бис. В ближайшее время поклонники Меркьюри снова получат возможность приобрести его памятные вещи. С августа по сентябрь Sotheby’s выставит на аукцион более тысячи вещей музыканта: корону и плащ музыканта, куртку, расческу для усов, розовые очки в форме звезды и многое другое.
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queen, фредди меркьюри (фаpух булсара) , бирмингем, шоу-бизнес, знаменитости, аукцион
Шоубиз, Queen, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара) , Бирмингем, Шоу-бизнес, Знаменитости, Аукцион
Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей

Кожаные шорты музыканта Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 1,5 миллиона рублей

© AP Photo / Marco ArndtФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Германии
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Marco Arndt
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тыс фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщается на сайте Omega Auctions.
По информации аукционного дома, вместе с предметом гардероба покупатель, решивший остаться неизвестным, получил письмо о подлинности шорт и книгу о Queen "Как все начиналось". Ее написали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс.
Шорты Фредди Меркьюри запомнились зрителям на аншлаговом концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на бис.
«
"Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара черных кожаных шорт, которые он смог найти. Они не оставляли простора для воображения, но никто не жаловался", – написали авторы в книге "Как все начиналось".
В ближайшее время поклонники Меркьюри снова получат возможность приобрести его памятные вещи.
С августа по сентябрь Sotheby’s выставит на аукцион более тысячи вещей музыканта: корону и плащ музыканта, куртку, расческу для усов, розовые очки в форме звезды и многое другое.
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ШоубизQueenФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)БирмингемШоу-бизнесЗнаменитостиАукцион
 
 
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