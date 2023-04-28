https://ria.ru/20230428/merkyuri-1868238281.html

Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей

Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 28.04.2023

Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали почти за 1,5 миллиона рублей

Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тыс фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. – РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:53

2023-04-28T00:53

2023-04-28T00:53

шоубиз

queen

фредди меркьюри (фаpух булсара)

бирмингем

шоу-бизнес

знаменитости

аукцион

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тыс фунтов (примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщается на сайте Omega Auctions. По информации аукционного дома, вместе с предметом гардероба покупатель, решивший остаться неизвестным, получил письмо о подлинности шорт и книгу о Queen "Как все начиналось". Ее написали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс. Шорты Фредди Меркьюри запомнились зрителям на аншлаговом концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на бис. В ближайшее время поклонники Меркьюри снова получат возможность приобрести его памятные вещи. С августа по сентябрь Sotheby’s выставит на аукцион более тысячи вещей музыканта: корону и плащ музыканта, куртку, расческу для усов, розовые очки в форме звезды и многое другое.

https://ria.ru/20200406/1569623982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

queen, фредди меркьюри (фаpух булсара) , бирмингем, шоу-бизнес, знаменитости, аукцион