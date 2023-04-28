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В Херсонской области построят новые медучреждения, рассказал Сальдо
В Херсонской области построят новые медучреждения, рассказал Сальдо - РИА Новости, 28.04.2023
В Херсонской области построят новые медучреждения, рассказал Сальдо
В Херсонской области в рамках программы социально-экономического развития будут построены новые медучреждения и модернизированы существующие, заявил в интервью... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:51
2023-04-28T21:51
2023-04-28T21:51
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херсонская область
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михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Херсонской области в рамках программы социально-экономического развития будут построены новые медучреждения и модернизированы существующие, заявил в интервью врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Во-первых, документ предусматривает поэтапное увеличение финансирования за счет федеральных возможностей. Уже планируется развитие современнейшей структуры здравоохранения. Будут построены новые учреждения здравоохранения. На базе тех (медучреждений - ред.), которые существуют, будет улучшение", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, основное направление развития региона - экономика, в частности, агропромышленный комплекс - будет создан агрокластер. Сальдо при этом подчеркнул: все дотации, вложенные в регион, обязательно окупятся. "Это инвестиции", - отметил он. Также будет сделан упор на строительстве и ремонте дорожной сети, добавил врио губернатора. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, ключевая задача программы - повышение качества жизни граждан. В программе также прописаны меры по поддержке бюджетов новых регионов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий.
https://ria.ru/20230425/krym-1867583105.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, михаил мишустин, марат хуснуллин, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, Общество
В Херсонской области построят новые медучреждения, рассказал Сальдо
Сальдо: в Херсонской области построят новые медучреждения по программе развития