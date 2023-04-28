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Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа - РИА Новости, 28.04.2023
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09:00 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/media-1868130391.html
Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа
Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа - РИА Новости, 28.04.2023
Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа
Формировать и корректировать государственные инициативы с учетом наиболее актуальных запросов россиян поможет анализ публичных данных в соцмедиа. Так госорганы... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:00
2023-04-28T09:00
общество
россия
социальный навигатор
brand analytics
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Формировать и корректировать государственные инициативы с учетом наиболее актуальных запросов россиян поможет анализ публичных данных в соцмедиа. Так госорганы станут более ориентированными на мнения граждан и будут оперативно получать обратную связь об эффективности нововведений, считают участники форума Brand Analytics Forum 2023, организованного компанией Brand Analytics на базе пресс-центра МИА "Россия Сегодня".По данным аналитического центра при правительстве Российской Федерации, в 2023 году стартовала активная фаза реализации федерального проекта "Государство для людей". Цель проекта – сделать государственные услуги удобнее и наладить механизмы обратной связи между обществом и органами власти.Одним из ключевых инструментов для лучшего понимания актуальных проблем отдельных граждан и общества в целом становится анализ публичных мнений людей, которые они высказывают в социальных медиа, считает директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный.По данным Brand Analytics за март 2023 года, в России 63 млн активных авторов социальных медиа, которые суммарно разместили 1,44 млрд публичных сообщений (посты, комментарии, репосты). Это очень большой массив данных, содержащий наши с вами мнения и ответы на множество вопросов. С этими данными можно очень продуктивно работать, добавил Черный."Социальные медиа являются тем источником, который демонстрирует не только прямое мнение человека, но и поведенческие характеристики, происходящие как стимул – реакция. Реакция на конкретное сообщение, событие, которое произошло сейчас", – уточнила руководитель управления мониторинга услуг и обратной связи аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко.Она дополнила, что такая реакция – очень важный "текст" для осмысления социологами и другими специалистами, которые формируют рекомендации по принятию управленческих решений. Аналитический центр при правительстве РФ курирует работу по изучению открытых данных соцмедиа.Не все представители власти внимательно относятся к аналитике соцмедиа, но ее большая роль в принятии управленческих решений не подвергается сомнению, подчеркнула заместитель генерального директора АНО "Диалог" Лиля Муртазаева. Все больше людей в органах власти относятся к этим данным серьезно."Мы анализируем открытое медиапространство, и органы власти получают сигнал о проблеме, подтвержденный ростом жалоб в соцсетях по какой-либо социальной теме. После этого запрашиваются отраслевые данные, которые могут проблему подтвердить или опровергнуть. Интеграция медиааналитики и отраслевой аналитики становится новым витком развития работы с данными в госсекторе", – конкретизировала она.Также по информации из социальных сетей особенно быстро можно выявлять пиковые точки недовольства или одобрения в отношении различных социальных фактов, уверен заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк."Цифровая социология для нас – это большая отрасль, которая изучает виртуализацию нашей жизни, те процессы, которые переходят в Сеть: экономические, социальные, политические", – отметил социолог.Если 15 лет назад те или иные общности сначала формировались офлайн, а уже потом через интернет масштабировали свою деятельность, то сейчас движения, проекты, процессы зарождаются и развиваются в Сети, продолжил он.При этом не стоит забывать еще об одной важной задаче в изучении интернет-контента – обеспечении безопасности молодежи, напомнил заместитель генерального директора АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Михаил Бурлаков."Молодые люди, дети приходят домой после работы или учебы, заходят в интернет, &lt;...&gt; и процесс понесся по нарастающей. Для организма это стресс, вследствие чего у людей падает реакция, скорость восприятия прочитанного или увиденного. И таким состоянием ослабленного эмоционального внимания зачастую пользуются, чтобы донести определенную информацию", – конкретизировал он.Бурлаков отметил, что социальные сети зачастую используются как инструмент воздействия на людей, что лучше всего подтверждает анализ тенденций в интернете за прошлый год. Поэтому выявление и противодействие вредоносным трендам в Сети является одной из важнейших задач государства.
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общество, россия, социальный навигатор, brand analytics
Общество, Россия, Социальный навигатор, Brand Analytics

Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа

© РИА Новости / Нина ЗотинаBrand Analytics Forum 2023
Brand Analytics Forum 2023 - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Формировать и корректировать государственные инициативы с учетом наиболее актуальных запросов россиян поможет анализ публичных данных в соцмедиа. Так госорганы станут более ориентированными на мнения граждан и будут оперативно получать обратную связь об эффективности нововведений, считают участники форума Brand Analytics Forum 2023, организованного компанией Brand Analytics на базе пресс-центра МИА "Россия Сегодня".
По данным аналитического центра при правительстве Российской Федерации, в 2023 году стартовала активная фаза реализации федерального проекта "Государство для людей". Цель проекта – сделать государственные услуги удобнее и наладить механизмы обратной связи между обществом и органами власти.
Одним из ключевых инструментов для лучшего понимания актуальных проблем отдельных граждан и общества в целом становится анализ публичных мнений людей, которые они высказывают в социальных медиа, считает директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный.
«

"На форуме мы затрагиваем широкий круг вопросов, например выявление с помощью аналитики соцмедиа проблем в социальной сфере и реальную практику решения выявленных проблем. Отдельно обсуждаем современные методы использования аналитики соцмедиа с задействованием нейросетей и ML-технологий и в целом подход к принятию решений, основанных на данных", — рассказал он.

По данным Brand Analytics за март 2023 года, в России 63 млн активных авторов социальных медиа, которые суммарно разместили 1,44 млрд публичных сообщений (посты, комментарии, репосты). Это очень большой массив данных, содержащий наши с вами мнения и ответы на множество вопросов. С этими данными можно очень продуктивно работать, добавил Черный.
"Социальные медиа являются тем источником, который демонстрирует не только прямое мнение человека, но и поведенческие характеристики, происходящие как стимул – реакция. Реакция на конкретное сообщение, событие, которое произошло сейчас", – уточнила руководитель управления мониторинга услуг и обратной связи аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко.
© РИА Новости / Нина ЗотинаBrand Analytics Forum 2023: аналитика соцмедиа для государства
Brand Analytics Forum 2023: аналитика соцмедиа для государства - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Brand Analytics Forum 2023: аналитика соцмедиа для государства
Она дополнила, что такая реакция – очень важный "текст" для осмысления социологами и другими специалистами, которые формируют рекомендации по принятию управленческих решений. Аналитический центр при правительстве РФ курирует работу по изучению открытых данных соцмедиа.
Не все представители власти внимательно относятся к аналитике соцмедиа, но ее большая роль в принятии управленческих решений не подвергается сомнению, подчеркнула заместитель генерального директора АНО "Диалог" Лиля Муртазаева. Все больше людей в органах власти относятся к этим данным серьезно.
"Мы анализируем открытое медиапространство, и органы власти получают сигнал о проблеме, подтвержденный ростом жалоб в соцсетях по какой-либо социальной теме. После этого запрашиваются отраслевые данные, которые могут проблему подтвердить или опровергнуть. Интеграция медиааналитики и отраслевой аналитики становится новым витком развития работы с данными в госсекторе", – конкретизировала она.
Также по информации из социальных сетей особенно быстро можно выявлять пиковые точки недовольства или одобрения в отношении различных социальных фактов, уверен заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк.
"Цифровая социология для нас – это большая отрасль, которая изучает виртуализацию нашей жизни, те процессы, которые переходят в Сеть: экономические, социальные, политические", – отметил социолог.
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель управления мониторинга услуг и обратной связи Аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко
Руководитель управления мониторинга услуг и обратной связи Аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко
Руководитель управления мониторинга услуг и обратной связи Аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко
© РИА Новости / Нина Зотина
1 из 4
© РИА Новости / Нина ЗотинаДиректор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный
Директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный
Директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный
© РИА Новости / Нина Зотина
2 из 4
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель генерального директора АНО "Диалог" Лиля Муртазаева
Заместитель генерального директора АНО Диалог Лиля Муртазаева
Заместитель генерального директора АНО "Диалог" Лиля Муртазаева
© РИА Новости / Нина Зотина
3 из 4
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель генерального директора АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Михаил Бурлаков
Заместитель генерального директора АНО Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Михаил Бурлаков
Заместитель генерального директора АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Михаил Бурлаков
© РИА Новости / Нина Зотина
4 из 4
Руководитель управления мониторинга услуг и обратной связи Аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко
© РИА Новости / Нина Зотина
1 из 4
Директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный
© РИА Новости / Нина Зотина
2 из 4
Заместитель генерального директора АНО "Диалог" Лиля Муртазаева
© РИА Новости / Нина Зотина
3 из 4
Заместитель генерального директора АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Михаил Бурлаков
© РИА Новости / Нина Зотина
4 из 4
Если 15 лет назад те или иные общности сначала формировались офлайн, а уже потом через интернет масштабировали свою деятельность, то сейчас движения, проекты, процессы зарождаются и развиваются в Сети, продолжил он.
При этом не стоит забывать еще об одной важной задаче в изучении интернет-контента – обеспечении безопасности молодежи, напомнил заместитель генерального директора АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Михаил Бурлаков.
"Молодые люди, дети приходят домой после работы или учебы, заходят в интернет, <...> и процесс понесся по нарастающей. Для организма это стресс, вследствие чего у людей падает реакция, скорость восприятия прочитанного или увиденного. И таким состоянием ослабленного эмоционального внимания зачастую пользуются, чтобы донести определенную информацию", – конкретизировал он.
Бурлаков отметил, что социальные сети зачастую используются как инструмент воздействия на людей, что лучше всего подтверждает анализ тенденций в интернете за прошлый год. Поэтому выявление и противодействие вредоносным трендам в Сети является одной из важнейших задач государства.
 
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