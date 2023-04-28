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Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа

Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа - РИА Новости, 28.04.2023

Обратная связь. Зачем государству анализировать социальные медиа

Формировать и корректировать государственные инициативы с учетом наиболее актуальных запросов россиян поможет анализ публичных данных в соцмедиа. Так госорганы... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:00

2023-04-28T09:00

2023-04-28T09:00

общество

россия

социальный навигатор

brand analytics

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Формировать и корректировать государственные инициативы с учетом наиболее актуальных запросов россиян поможет анализ публичных данных в соцмедиа. Так госорганы станут более ориентированными на мнения граждан и будут оперативно получать обратную связь об эффективности нововведений, считают участники форума Brand Analytics Forum 2023, организованного компанией Brand Analytics на базе пресс-центра МИА "Россия Сегодня".По данным аналитического центра при правительстве Российской Федерации, в 2023 году стартовала активная фаза реализации федерального проекта "Государство для людей". Цель проекта – сделать государственные услуги удобнее и наладить механизмы обратной связи между обществом и органами власти.Одним из ключевых инструментов для лучшего понимания актуальных проблем отдельных граждан и общества в целом становится анализ публичных мнений людей, которые они высказывают в социальных медиа, считает директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный.По данным Brand Analytics за март 2023 года, в России 63 млн активных авторов социальных медиа, которые суммарно разместили 1,44 млрд публичных сообщений (посты, комментарии, репосты). Это очень большой массив данных, содержащий наши с вами мнения и ответы на множество вопросов. С этими данными можно очень продуктивно работать, добавил Черный."Социальные медиа являются тем источником, который демонстрирует не только прямое мнение человека, но и поведенческие характеристики, происходящие как стимул – реакция. Реакция на конкретное сообщение, событие, которое произошло сейчас", – уточнила руководитель управления мониторинга услуг и обратной связи аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко.Она дополнила, что такая реакция – очень важный "текст" для осмысления социологами и другими специалистами, которые формируют рекомендации по принятию управленческих решений. Аналитический центр при правительстве РФ курирует работу по изучению открытых данных соцмедиа.Не все представители власти внимательно относятся к аналитике соцмедиа, но ее большая роль в принятии управленческих решений не подвергается сомнению, подчеркнула заместитель генерального директора АНО "Диалог" Лиля Муртазаева. Все больше людей в органах власти относятся к этим данным серьезно."Мы анализируем открытое медиапространство, и органы власти получают сигнал о проблеме, подтвержденный ростом жалоб в соцсетях по какой-либо социальной теме. После этого запрашиваются отраслевые данные, которые могут проблему подтвердить или опровергнуть. Интеграция медиааналитики и отраслевой аналитики становится новым витком развития работы с данными в госсекторе", – конкретизировала она.Также по информации из социальных сетей особенно быстро можно выявлять пиковые точки недовольства или одобрения в отношении различных социальных фактов, уверен заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк."Цифровая социология для нас – это большая отрасль, которая изучает виртуализацию нашей жизни, те процессы, которые переходят в Сеть: экономические, социальные, политические", – отметил социолог.Если 15 лет назад те или иные общности сначала формировались офлайн, а уже потом через интернет масштабировали свою деятельность, то сейчас движения, проекты, процессы зарождаются и развиваются в Сети, продолжил он.При этом не стоит забывать еще об одной важной задаче в изучении интернет-контента – обеспечении безопасности молодежи, напомнил заместитель генерального директора АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Михаил Бурлаков."Молодые люди, дети приходят домой после работы или учебы, заходят в интернет, <...> и процесс понесся по нарастающей. Для организма это стресс, вследствие чего у людей падает реакция, скорость восприятия прочитанного или увиденного. И таким состоянием ослабленного эмоционального внимания зачастую пользуются, чтобы донести определенную информацию", – конкретизировал он.Бурлаков отметил, что социальные сети зачастую используются как инструмент воздействия на людей, что лучше всего подтверждает анализ тенденций в интернете за прошлый год. Поэтому выявление и противодействие вредоносным трендам в Сети является одной из важнейших задач государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, социальный навигатор, brand analytics