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Минобороны показало непрерывную работу ремонтных мастерских в спецоперации

Минобороны показало непрерывную работу ремонтных мастерских в спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023

Минобороны показало непрерывную работу ремонтных мастерских в спецоперации

Минобороны РФ распространило видеоролик, в котором показано, как организована непрерывная работа по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:15

2023-04-28T05:15

2023-04-28T07:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Минобороны РФ распространило видеоролик, в котором показано, как организована непрерывная работа по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения в полевых условиях в ходе специальной военной операции. На кадрах видна работа механиков прямо на технике, прибытие неисправных машин на эвакуационных тягачах и гусеничных буксирах. Также показано, как специалисты работают уже с демонтированными двигателями различных типов, в том числе на специальных стендах. Кроме того, показан демонтаж элементов шасси гусеничной машины. Как отметили в Минобороны, особое внимание уделено обслуживанию техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Восстановление машин специалисты проводят, соблюдая все принципы маскировки. В работах заняты специалисты-ремонтники, военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. В первую очередь они ремонтируют вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок. Работа организована в несколько смен и идёт в круглосуточном режиме. Помимо плановых и срочных ремонтов колесной и гусеничной техники, уже работающей в зоне СВО, здесь полностью проводят предбоевую подготовку новой техники, только поступающей с заводов-изготовителей. До ремонтных мастерских техника зачастую приезжает на буксире. Здесь обслуживают танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, а также колёсную технику: бронеавтомобили, бронетранспортеры, тралы, тягачи, инженерные машины. Прошедшие ремонт агрегаты испытывают на стенде, а после сборки машины качество работы ремонтного батальона оценивают на специальной площадке, где проверяется исправность узлов и агрегатов. Возле ремонтной мастерской для этого есть полигон, где технику в различных режимах эксплуатируют по пересечённой местности. "В нашем взводе, в основном, колёсные лёгкие тягачи Урал 4320, также ремонтно-эвакуационные машины на базе Урала. Самое сложное, это условия погоды, очень много грязи, чернозём, бездорожье, распутица. Настроение в коллективе отличное, позитивное, готовы выполнять любую поставленную задачу", - рассказал о применяемых машинах командир эвакуационного взвода с позывным "Медведь".

https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия