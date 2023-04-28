https://ria.ru/20230428/lifty-1868272099.html

Ефимов: производство лифтов в Москве выросло почти на 40 процентов

Ефимов: производство лифтов в Москве выросло почти на 40 процентов - РИА Новости, 28.04.2023

Ефимов: производство лифтов в Москве выросло почти на 40 процентов

Выпуск лифтов предприятиями Москвы в январе-феврале увеличился почти на 40% к аналогичному прошлогоднему уровню и составил 1,3 тысячи штук, сообщил заммэра по... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:10

2023-04-28T09:10

2023-04-28T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Выпуск лифтов предприятиями Москвы в январе-феврале увеличился почти на 40% к аналогичному прошлогоднему уровню и составил 1,3 тысячи штук, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В городе созданием грузовых и пассажирских лифтов занимаются четыре компании, продукция которых установлена в жилых домах, а также в нежилых объектах в ряде регионов страны и за ее пределами. Сегодня перед московскими заводами стоят важные задачи по замещению ушедшей с отечественного рынка продукции", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.При этом, указывается в сообщении, город оказывает отрасли всестороннюю поддержку. В частности, присвоение в этом году одному из предприятий по выпуску лифтов статуса промышленного комплекса позволит ему вкладывать в развитие средства, сэкономленные на налогах. Ранее, в 2019 году, такой статус получил другой лифтовый завод.Сегодня столичные заводы выпускают современные лифты, оборудованные смарт-системами, позволяющими управлять лифтом с телефона, через Bluetooth или с помощью RFID-карт. Предусмотрена возможность дезинфекции кабин и демонстрации на зеркальном дисплее справочной и рекламной информации. Компании активно развивают производство лифтов для небоскрёбов со скоростью до 2,5 метра в секунду.

https://ria.ru/20230421/efimov-1866819013.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва