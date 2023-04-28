https://ria.ru/20230428/laboratorii-1868586685.html

Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области

Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области - РИА Новости, 28.04.2023

Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области

Ликвидированы две разные нарколаборатории, располагавшиеся в станице Ольгинской в Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:55

2023-04-28T18:55

2023-04-28T18:55

происшествия

ростовская область

россия

республика адыгея

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Ликвидированы две разные нарколаборатории, располагавшиеся в станице Ольгинской в Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Пресечена деятельность двух разных нарколабораторий в станице Ольгинской. Их организаторы – 52-летний уроженец Республики Адыгея и 45-летняя жительница города Ростова-на-Дону – не были знакомы, но занимались одинаковым противоправным деянием: изготавливали запрещённые вещества в одном населённом пункте", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации нарколабораторий в станице Ольгинской и задержании их организаторов принимали участие сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Уроженец Адыгеи был задержан недалеко от места проживания, когда находился за рулём автомобиля. В ходе его личного досмотра и при обследовании машины правоохранители обнаружили и изъяли полимерные свёртки с мефедроном общей массой более 0,5 килограмма. Кроме того, из дома, который арендовал мужчина, полиция изъяла различное лабораторное оборудование, в том числе электронные весы, стеклянные колбы, штативы, магнитные мешалки, прекурсоры и ещё более 750 граммов "синтетики". Аналогичную нарколабораторию сыщики ликвидировали и в другом арендуемом доме. У наладившей производство женщины из жилища и в ходе личного досмотра было изъято 9 килограммов α-пирролидиновалерофенона, который является производным N-метилэфедрона. По приблизительным оценкам, производительность обеих лабораторий могла составлять от 10 до 15 килограммов запрещённых наркотических веществ в месяц. "В отношении наркодельцов следователями ОМВД России по Аксайскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - уточнили в региональном ГУ МВД. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230413/narkotiki-1865023967.html

https://ria.ru/20230428/gibel-1868498544.html

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происшествия, ростовская область, россия, республика адыгея