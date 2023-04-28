https://ria.ru/20230428/laboratorii-1868586685.html
Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области
Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области - РИА Новости, 28.04.2023
Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области
Ликвидированы две разные нарколаборатории, располагавшиеся в станице Ольгинской в Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:55
2023-04-28T18:55
2023-04-28T18:55
происшествия
ростовская область
россия
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости. Ликвидированы две разные нарколаборатории, располагавшиеся в станице Ольгинской в Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Пресечена деятельность двух разных нарколабораторий в станице Ольгинской. Их организаторы – 52-летний уроженец Республики Адыгея и 45-летняя жительница города Ростова-на-Дону – не были знакомы, но занимались одинаковым противоправным деянием: изготавливали запрещённые вещества в одном населённом пункте", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ликвидации нарколабораторий в станице Ольгинской и задержании их организаторов принимали участие сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Уроженец Адыгеи был задержан недалеко от места проживания, когда находился за рулём автомобиля. В ходе его личного досмотра и при обследовании машины правоохранители обнаружили и изъяли полимерные свёртки с мефедроном общей массой более 0,5 килограмма. Кроме того, из дома, который арендовал мужчина, полиция изъяла различное лабораторное оборудование, в том числе электронные весы, стеклянные колбы, штативы, магнитные мешалки, прекурсоры и ещё более 750 граммов "синтетики". Аналогичную нарколабораторию сыщики ликвидировали и в другом арендуемом доме. У наладившей производство женщины из жилища и в ходе личного досмотра было изъято 9 килограммов α-пирролидиновалерофенона, который является производным N-метилэфедрона. По приблизительным оценкам, производительность обеих лабораторий могла составлять от 10 до 15 килограммов запрещённых наркотических веществ в месяц. "В отношении наркодельцов следователями ОМВД России по Аксайскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - уточнили в региональном ГУ МВД. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230413/narkotiki-1865023967.html
https://ria.ru/20230428/gibel-1868498544.html
ростовская область
россия
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, республика адыгея
Происшествия, Ростовская область, Россия, Республика Адыгея
Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Ростовской области
В ростовской станице Ольгинской полиция ликвидировала две обособленные нарколаборатории
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости.
Ликвидированы две разные нарколаборатории, располагавшиеся в станице Ольгинской в Ростовской области, сообщила пресс-служба
ГУ МВД России по региону.
"Пресечена деятельность двух разных нарколабораторий в станице Ольгинской. Их организаторы – 52-летний уроженец Республики Адыгея
и 45-летняя жительница города Ростова-на-Дону
– не были знакомы, но занимались одинаковым противоправным деянием: изготавливали запрещённые вещества в одном населённом пункте", - говорится в сообщении.
На Урале женщина прятала наркотики с помощью кошки и детского комбинезона
Уточняется, что в ликвидации нарколабораторий в станице Ольгинской и задержании их организаторов принимали участие сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.
Уроженец Адыгеи был задержан недалеко от места проживания, когда находился за рулём автомобиля. В ходе его личного досмотра и при обследовании машины правоохранители обнаружили и изъяли полимерные свёртки с мефедроном общей массой более 0,5 килограмма. Кроме того, из дома, который арендовал мужчина, полиция изъяла различное лабораторное оборудование, в том числе электронные весы, стеклянные колбы, штативы, магнитные мешалки, прекурсоры и ещё более 750 граммов "синтетики".
Аналогичную нарколабораторию сыщики ликвидировали и в другом арендуемом доме. У наладившей производство женщины из жилища и в ходе личного досмотра было изъято 9 килограммов α-пирролидиновалерофенона, который является производным N-метилэфедрона. По приблизительным оценкам, производительность обеих лабораторий могла составлять от 10 до 15 килограммов запрещённых наркотических веществ в месяц.
"В отношении наркодельцов следователями ОМВД России по Аксайскому району
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - уточнили в региональном ГУ МВД. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Под Белгородом двое мирных жителей погибли, въехав в запрещенную зону