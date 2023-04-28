https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868389397.html

Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе

Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе - РИА Новости, 28.04.2023

Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе

В Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:25

2023-04-28T11:25

2023-04-28T11:25

общество

кемерово

сергей цивилев

технологии

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. В Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Региональные соревнования "Кубок Кузбасса" состоятся в Кемерове с 6 по 7 мая на базе первого в мире фиджитал-центра и Ледового дворца "Кузбасс". Участники будут состязаться в дисциплинах "фиджитал-футбол", "фиджитал-баскетбол", drone racing, "фиджитал тактический бой" (лазертаг)", – говорится в сообщении. "Спортивная инфраструктура региона сегодня позволяет развивать самые различные направления, в том числе такие необычные и новые. Фиджитал-центр в Кемерове открыт – впервые в мире – осенью 2022 года в рамках Десятого юбилейного Международного форума "Россия — спортивная держава". Важно, что мы идем в ногу со временем и наши спортсмены имеют возможность тренироваться на очень хорошей базе, соответствующей международным требованиям. Уверен, что фиджитал-спорт станет популярным у кузбасской молодежи, потому что совмещает компьютерные игры и физические нагрузки", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что участие в соревнованиях могут принять спортивные организации и учебные заведения. В каждой дисциплине планируется участие не более 8 команд, в drone racing – не более 8 пилотов. Узнать подробности и заполнить заявку на участие можно в официальной группе в соцсети "ВКонтакте". В субботу, 6 мая, пройдут соревнования по "фиджитал-футболу" и "фиджитал-баскетболу" (Кемерово, проспект Притомский, 10/1, спортивный павильон "Фиджитал-центр"). В воскресенье, 7 мая, – по drone racing и "фиджитал тактический бой" (Кемерово, проспект Притомский, 12, "Ледовый дворец "Кузбасс", универсальные залы). Фиджитал-спорт – уникальное и инновационное направление в мире спорта, объединяющее лучшие навыки спортсменов в виртуальной и дополненной реальностях с физической нагрузкой. Самый простой способ соединить их – сразиться сначала в киберпространстве, а потом выйти на реальную площадку. Фиджитал-спорт требует выдающихся физических и когнитивных способностей: гибкости, выносливости, ловкости, хорошей реакции и памяти, чтобы удерживать в голове массу деталей. В отличие от киберспорта, где достаточно сидеть на одном месте и быстро и точно отвечать на действия в игре с помощью джойстика, мыши или клавиатуры, фиджитал-геймер бегает, прыгает, приседает.

https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868348892.html

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общество, кемерово, сергей цивилев, технологии, кемеровская область