Рейтинг@Mail.ru
Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868389397.html
Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе
Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе - РИА Новости, 28.04.2023
Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе
В Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:25
2023-04-28T11:25
общество
кемерово
сергей цивилев
технологии
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149990/15/1499901574_0:314:5184:3230_1920x0_80_0_0_9407a792e3c2fa39981703a9c36794e4.jpg
КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. В Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Региональные соревнования "Кубок Кузбасса" состоятся в Кемерове с 6 по 7 мая на базе первого в мире фиджитал-центра и Ледового дворца "Кузбасс". Участники будут состязаться в дисциплинах "фиджитал-футбол", "фиджитал-баскетбол", drone racing, "фиджитал тактический бой" (лазертаг)", – говорится в сообщении. "Спортивная инфраструктура региона сегодня позволяет развивать самые различные направления, в том числе такие необычные и новые. Фиджитал-центр в Кемерове открыт – впервые в мире – осенью 2022 года в рамках Десятого юбилейного Международного форума "Россия — спортивная держава". Важно, что мы идем в ногу со временем и наши спортсмены имеют возможность тренироваться на очень хорошей базе, соответствующей международным требованиям. Уверен, что фиджитал-спорт станет популярным у кузбасской молодежи, потому что совмещает компьютерные игры и физические нагрузки", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что участие в соревнованиях могут принять спортивные организации и учебные заведения. В каждой дисциплине планируется участие не более 8 команд, в drone racing – не более 8 пилотов. Узнать подробности и заполнить заявку на участие можно в официальной группе в соцсети "ВКонтакте". В субботу, 6 мая, пройдут соревнования по "фиджитал-футболу" и "фиджитал-баскетболу" (Кемерово, проспект Притомский, 10/1, спортивный павильон "Фиджитал-центр"). В воскресенье, 7 мая, – по drone racing и "фиджитал тактический бой" (Кемерово, проспект Притомский, 12, "Ледовый дворец "Кузбасс", универсальные залы). Фиджитал-спорт – уникальное и инновационное направление в мире спорта, объединяющее лучшие навыки спортсменов в виртуальной и дополненной реальностях с физической нагрузкой. Самый простой способ соединить их – сразиться сначала в киберпространстве, а потом выйти на реальную площадку. Фиджитал-спорт требует выдающихся физических и когнитивных способностей: гибкости, выносливости, ловкости, хорошей реакции и памяти, чтобы удерживать в голове массу деталей. В отличие от киберспорта, где достаточно сидеть на одном месте и быстро и точно отвечать на действия в игре с помощью джойстика, мыши или клавиатуры, фиджитал-геймер бегает, прыгает, приседает.
https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868348892.html
https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149990/15/1499901574_230:0:4955:3544_1920x0_80_0_0_89c08506b796ffa722ff95cc1536908c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кемерово, сергей цивилев, технологии, кемеровская область
Общество, Кемерово, Сергей Цивилев, Технологии, Кемеровская область
Соревнования по фиджитал-спорту впервые пройдут в Кузбассе

В Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту с 6 по 7 мая

© РИА Новости / Б. Коробейников | Перейти в медиабанкБерег реки Томь в черте Кемерово
Берег реки Томь в черте Кемерово - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Б. Коробейников
Перейти в медиабанк
Берег реки Томь в черте Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 апр – РИА Новости. В Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Региональные соревнования "Кубок Кузбасса" состоятся в Кемерове с 6 по 7 мая на базе первого в мире фиджитал-центра и Ледового дворца "Кузбасс". Участники будут состязаться в дисциплинах "фиджитал-футбол", "фиджитал-баскетбол", drone racing, "фиджитал тактический бой" (лазертаг)", – говорится в сообщении.
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Цивилев пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и остаться в Кузбассе
Вчера, 09:57
"Спортивная инфраструктура региона сегодня позволяет развивать самые различные направления, в том числе такие необычные и новые. Фиджитал-центр в Кемерове открыт – впервые в мире – осенью 2022 года в рамках Десятого юбилейного Международного форума "Россия — спортивная держава". Важно, что мы идем в ногу со временем и наши спортсмены имеют возможность тренироваться на очень хорошей базе, соответствующей международным требованиям. Уверен, что фиджитал-спорт станет популярным у кузбасской молодежи, потому что совмещает компьютерные игры и физические нагрузки", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Уточняется, что участие в соревнованиях могут принять спортивные организации и учебные заведения. В каждой дисциплине планируется участие не более 8 команд, в drone racing – не более 8 пилотов. Узнать подробности и заполнить заявку на участие можно в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
В субботу, 6 мая, пройдут соревнования по "фиджитал-футболу" и "фиджитал-баскетболу" (Кемерово, проспект Притомский, 10/1, спортивный павильон "Фиджитал-центр"). В воскресенье, 7 мая, – по drone racing и "фиджитал тактический бой" (Кемерово, проспект Притомский, 12, "Ледовый дворец "Кузбасс", универсальные залы).
Фиджитал-спорт – уникальное и инновационное направление в мире спорта, объединяющее лучшие навыки спортсменов в виртуальной и дополненной реальностях с физической нагрузкой. Самый простой способ соединить их – сразиться сначала в киберпространстве, а потом выйти на реальную площадку.
Фиджитал-спорт требует выдающихся физических и когнитивных способностей: гибкости, выносливости, ловкости, хорошей реакции и памяти, чтобы удерживать в голове массу деталей. В отличие от киберспорта, где достаточно сидеть на одном месте и быстро и точно отвечать на действия в игре с помощью джойстика, мыши или клавиатуры, фиджитал-геймер бегает, прыгает, приседает.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ в Кузбассе
27 апреля, 15:57
 
ОбществоКемеровоСергей ЦивилевТехнологииКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала