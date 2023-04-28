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В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров
В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров
Дополнительные силы МЧС России прибыли в Курганскую область для тушения природных пожаров, сейчас угрозы населенным пунктам региона нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:12
2023-04-28T07:12
2023-04-28T07:12
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ми-8 амтш
ил-76
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС России прибыли в Курганскую область для тушения природных пожаров, сейчас угрозы населенным пунктам региона нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что утром 28 апреля для стабилизации обстановки с природными пожарами в Курганскую область прибыл самолет-амфибия Бе-200 ЧС МЧС России. "Работа группировок и авиации (вертолета Ми-8, самолетов Ил-76 и Амфибии Бе-200 ЧС) спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах. Общая группировка сил и средств, сосредоточенная для борьбы с природными пожарами, составляет 438 человек и 122 единицы техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230428/pozhary-1868322553.html
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш, ил-76
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Ми-8 АМТШ, Ил-76
В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров
МЧС: в Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров