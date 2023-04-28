https://ria.ru/20230428/kurgan-1868325105.html

Самолет МЧС России прибыл для помощи в тушении пожаров в Курганскую область

Самолет МЧС России прибыл для помощи в тушении пожаров в Курганскую область - РИА Новости, 28.04.2023

Самолет МЧС России прибыл для помощи в тушении пожаров в Курганскую область

Самолет МЧС России прибыл в Курганскую область для помощи в тушении природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:44

2023-04-28T06:44

2023-04-28T06:44

происшествия

россия

курганская область

курган

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самолет МЧС России прибыл в Курганскую область для помощи в тушении природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Для стабилизации обстановки с природными пожарами в Курганскую область прибыл самолёт Бе-200 ЧС МЧС России", - говорится в сообщении. Ранее пресс-центр МЧС РФ сообщал, что в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи). Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Как уточнял глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, погиб один человек - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

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россия

курганская область

курган

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происшествия, россия, курганская область, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200