https://ria.ru/20230428/kurenie-1868319360.html
Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег
Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег - РИА Новости, 28.04.2023
Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег
Каждый третий курящий россиянин не может побороть вредную привычку из-за влияния коллег, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сбер... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:10
2023-04-28T04:10
2023-04-28T04:10
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый третий курящий россиянин не может побороть вредную привычку из-за влияния коллег, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сбер Еаптека", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. А 27% участников опроса рассказали, что не смогли преодолеть физиологическую потребность. Каждому пятому (19%) опрошенному не хватает мотивации. При этом 41% из тех, у кого есть опыт курения, уже смогли бросить вредную привычку, а 36% не предпринимали попыток. Бросали, но привычка время от времени снова возвращается - к 12% участников исследования, 6% предпринимали абсолютно безуспешные попытки, а 5% среди опрошенных пока не пытались бросить, но планируют. Также авторы исследования отметили, что продажи в категории средств от курения за год (апрель 2022 – апрель 2023) выросли на 38%. Самым популярным средством в борьбе с табачной зависимостью в апреле стали жевательные резинки, которые уменьшают тягу к курению. По данным аналитиков, они входили в каждый третий заказ в категории - 33% от всех продаж в категории. На втором месте оказались таблетки от никотиновой зависимости с долей в 24%, а на третьей строчке - антиникотиновый спрей (23%).
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общество, россия
Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег
Исследование: каждый третий курильщик не может бросить вредную привычку из-за коллег
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый третий курящий россиянин не может побороть вредную привычку из-за влияния коллег, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сбер Еаптека", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Две трети россиян (66%), принявших участие в опросе, признались, что у них был опыт курения. Те, кто предпринимал попытки, пока не увенчавшиеся успехом, чаще всего указывают на периодический сильный стресс, который мешает в борьбе (43%). Каждый третий (33%) курит за компанию с коллегами, друзьями и близкими людьми", - показал опрос, в котором приняли участие более 4000 респондентов.
А 27% участников опроса рассказали, что не смогли преодолеть физиологическую потребность. Каждому пятому (19%) опрошенному не хватает мотивации.
При этом 41% из тех, у кого есть опыт курения, уже смогли бросить вредную привычку, а 36% не предпринимали попыток. Бросали, но привычка время от времени снова возвращается - к 12% участников исследования, 6% предпринимали абсолютно безуспешные попытки, а 5% среди опрошенных пока не пытались бросить, но планируют.
Также авторы исследования отметили, что продажи в категории средств от курения за год (апрель 2022 – апрель 2023) выросли на 38%. Самым популярным средством в борьбе с табачной зависимостью в апреле стали жевательные резинки, которые уменьшают тягу к курению. По данным аналитиков, они входили в каждый третий заказ в категории - 33% от всех продаж в категории. На втором месте оказались таблетки от никотиновой зависимости с долей в 24%, а на третьей строчке - антиникотиновый спрей (23%).
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