https://ria.ru/20230428/kurenie-1868319360.html

Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег

Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег - РИА Новости, 28.04.2023

Треть курильщиков в России не может бросить вредную привычку из-за коллег

Каждый третий курящий россиянин не может побороть вредную привычку из-за влияния коллег, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сбер... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:10

2023-04-28T04:10

2023-04-28T04:10

общество

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый третий курящий россиянин не может побороть вредную привычку из-за влияния коллег, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сбер Еаптека", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. А 27% участников опроса рассказали, что не смогли преодолеть физиологическую потребность. Каждому пятому (19%) опрошенному не хватает мотивации. При этом 41% из тех, у кого есть опыт курения, уже смогли бросить вредную привычку, а 36% не предпринимали попыток. Бросали, но привычка время от времени снова возвращается - к 12% участников исследования, 6% предпринимали абсолютно безуспешные попытки, а 5% среди опрошенных пока не пытались бросить, но планируют. Также авторы исследования отметили, что продажи в категории средств от курения за год (апрель 2022 – апрель 2023) выросли на 38%. Самым популярным средством в борьбе с табачной зависимостью в апреле стали жевательные резинки, которые уменьшают тягу к курению. По данным аналитиков, они входили в каждый третий заказ в категории - 33% от всех продаж в категории. На втором месте оказались таблетки от никотиновой зависимости с долей в 24%, а на третьей строчке - антиникотиновый спрей (23%).

https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html

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общество, россия