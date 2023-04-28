https://ria.ru/20230428/kuraev-1868590956.html

"Мог воспользоваться кое-чем". За что Андрея Кураева лишили сана

"Мог воспользоваться кое-чем". За что Андрея Кураева лишили сана - РИА Новости, 28.04.2023

"Мог воспользоваться кое-чем". За что Андрея Кураева лишили сана

Андрей Кураев — больше не протодиакон. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл. Сам известный миссионер и публицист намекнул на переход в другую поместную РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:28

2023-04-28T19:28

2023-04-28T20:27

религия

россия

андрей кураев

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 28 апреля — РИА Новости. Андрей Кураев — больше не протодиакон. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл. Сам известный миссионер и публицист намекнул на переход в другую поместную церковь. О том, что это все значит, — в материале РИА Новости.Пост в блогеБольше двух лет журналисты, когда писали про Кураева, путались, не понимали, как его представлять. Если он священнослужитель, надо указывать сан. Однако с этим в данном случае непросто.Еще 29 декабря 2020-го епархиальный суд Москвы лишил его сана протодиакона. Из-за "хулы на Церковь" и клеветы на духовенство. Все из-за личного блога в "Живом Журнале", довольно популярного.В апреле 2020-го Кураев опубликовал пост о настоятеле Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который скончался от коронавируса. Он неодобрительно отозвался об умершем, назвав его, в частности, "тупым карьеристом".Некоторые священники и прихожане потребовали наказать богослова. Обычно такими делами в РПЦ занимается церковный суд.Декабрьское решение протодиакон пытался оспорить. Не вышло. Оставалось лишь поставить подпись правящему архиерею столицы — патриарху Кириллу. Но тот ввел мораторий на вступление приговора в силу.В Русской церкви это объяснили тем, что осужденному дают шанс исправиться.Клирик же отреагировал так: "Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать". И добавил: в истории не раз "некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан"."Вспомнилось ему"Отношение к руководству РПЦ Кураев не изменил. И сегодня патриарх поставил точку в этой истории."В связи с тем, что <…> вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, в том числе не прекратили свою деструктивную деятельность, — настоящим прекращается действие упомянутого моратория, и <…> вы извергаетесь из священного сана", — говорится в указе.Кураев прокомментировал ситуацию РИА Новости так: "Естественно, патриарх Кирилл — хозяин своего моратория и в любую минуту, когда пожелал бы, мог его снять. Почему решил именно сегодня — не знаю, но действительно ровно три года назад он издал свой первый указ об отдаче меня под суд. Может быть, поэтому — вспомнилось ему, и он решил вернуться ко мне. Но со стороны патриарха этого пояснения не было, поэтому только догадки"."Изменить нельзя"Его называли церковной звездой. Выпускник МГУ и Московской духовной академии (МДА), в начале 1990-х он был референтом патриарха Алексия II. Занимался миссионерством — издавал книги, разъезжал с лекциями. Участвовал в телепередачах и даже рок-концертах.Написал школьный учебник по "Основам православной культуры". Был членом Межсоборного присутствия РПЦ.Но его высказывания о Церкви критиковали и священники, и простые прихожане. А за "эпатажную деятельность" в публичном пространстве в 2013-м протодиакона уволили из МДА. В 2014-м он перестал преподавать в МГУ (с ним не продлили контракт).После лишения сана Кураев намекнул об апелляции к патриарху Константинопольскому Варфоломею. Хотя подчеркнул, что "может и не воспользоваться этой опцией", ведь у того в России нет храмов.В православном мире патриарх Константинополя негласно считается "первым среди равных". Однако РПЦ не признает его лидерство, как и право реабилитировать клириков из других поместных церквей."Обращаться и подавать жалобы можно куда угодно. Но у нас таких процедур не предусмотрено. Одна поместная церковь не в состоянии изменять постановления (тем более судебные) другой поместной церкви", — поясняет профессор Московской духовной академии (МДА), доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин.По его словам, обсуждать отмену приговора Кураеву допустимо лишь при созыве Вселенского собора. Но мероприятий такого масштаба не было уже более тысячи лет. Поэтому лишение сана бесповоротно.

https://ria.ru/20230428/kuraev-1868536572.html

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Никита Бизин

россия, андрей кураев, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение