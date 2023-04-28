https://ria.ru/20230428/kosovo-1868612161.html
Замглавы МИД России и глава Миссии ООН обсудили ситуацию в Косово
Замглавы МИД России и глава Миссии ООН обсудили ситуацию в Косово - РИА Новости, 28.04.2023
Замглавы МИД России и глава Миссии ООН обсудили ситуацию в Косово
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель генсекретаря ООН по Косово, глава Миссии ООН по делам временной администрации Косово РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:50
2023-04-28T20:50
2023-04-28T20:50
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косово
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оон
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нато
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель генсекретаря ООН по Косово, глава Миссии ООН по делам временной администрации Косово (МООНК) Каролин Зияде обсудили деградацию ситуации с безопасностью в Косово и участившиеся акты насилия в отношении косовских сербов, говорится в сообщении для СМИ российского дипведомства. Встреча прошла в пятницу в Нью-Йорке "В ходе беседы были обсуждены в свете заседания СБ ОНН 27 апреля актуальные вопросы реализации мандата МООНК и текущее положение дел в Косово с акцентом на деградацию ситуации с безопасностью в Крае и участившиеся акты насилия в отношении косовских сербов", - отмечается на сайте МИД РФ. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR). При этом 1 апреля, по версии Приштины, истек срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения
https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html
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в мире, приштина, косово, сергей вершинин, оон, евросоюз, нато, александр вучич, россия
В мире, Приштина, Косово, Сергей Вершинин, ООН, Евросоюз, НАТО, Александр Вучич, Россия
Замглавы МИД России и глава Миссии ООН обсудили ситуацию в Косово
Замглавы МИД России Вершинин и глава Миссии ООН Зияде обсудили ситуацию в Косово
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель генсекретаря ООН по Косово, глава Миссии ООН по делам временной администрации Косово (МООНК) Каролин Зияде обсудили деградацию ситуации с безопасностью в Косово и участившиеся акты насилия в отношении косовских сербов, говорится в сообщении для СМИ российского дипведомства.
Встреча прошла в пятницу в Нью-Йорке
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово
"В ходе беседы были обсуждены в свете заседания СБ ОНН 27 апреля актуальные вопросы реализации мандата МООНК и текущее положение дел в Косово с акцентом на деградацию ситуации с безопасностью в Крае и участившиеся акты насилия в отношении косовских сербов", - отмечается на сайте МИД РФ.
Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС
договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО
(KFOR).
При этом 1 апреля, по версии Приштины
, истек срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии
и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда
и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия.
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Президент Сербии Александр Вучич
указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его