https://ria.ru/20230428/koronavirus-1868388864.html

В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 926 случаев COVID-19, скончались 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:23

2023-04-28T11:23

2023-04-28T11:23

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 926 случаев COVID-19, скончались 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 926, госпитализированы 87 человек, выздоровели 936 человек, пять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 904 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 505 248 случаев коронавируса, выздоровели 3 315 585 человек, умерли 48 677 человек.

https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии