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В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 926 случаев COVID-19, скончались 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:23
2023-04-28T11:23
2023-04-28T11:23
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 926 случаев COVID-19, скончались 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 926, госпитализированы 87 человек, выздоровели 936 человек, пять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 904 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 505 248 случаев коронавируса, выздоровели 3 315 585 человек, умерли 48 677 человек.
https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 926 новых случаев COVID-19, умерли пять человек