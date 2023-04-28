https://ria.ru/20230428/koronavirus-1868384042.html

В России за сутки госпитализировали 905 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 905 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2023

В России за сутки госпитализировали 905 заболевших COVID-19

Более 6,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:12

2023-04-28T11:12

2023-04-28T11:12

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 6,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 905 человек, на 11,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 36 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 7 775 человек, или на 7,8% больше в сравнении с 27 апреля 2023 года. Выявлено 6 548 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса