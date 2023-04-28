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Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html
Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой
Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой - РИА Новости, 28.04.2023
Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки заявил, что ожидаемое контрнаступление... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:29
2023-04-28T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
мид украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки заявил, что ожидаемое контрнаступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву. В пятницу в Одессу с визитом прибыли главы внешнеполитических ведомств стан Северо-Балтийской восьмерки, в которую входят Латвия, Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция и Финляндия. Ранее в пятницу глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования. "Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий", - сказал Кулеба на видео, опубликованном на странице МИД в соцсети.Он отметил, что для достижения Украиной побед на поле боя могут быть два и более контрнаступления. По его мнению, нынешний конфликт не тот, который можно заморозить. "Украина будет воевать до победы", - резюмировал он. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868428898.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой

Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как последнюю битву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки заявил, что ожидаемое контрнаступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву.
В пятницу в Одессу с визитом прибыли главы внешнеполитических ведомств стан Северо-Балтийской восьмерки, в которую входят Латвия, Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция и Финляндия. Ранее в пятницу глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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"Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий", - сказал Кулеба на видео, опубликованном на странице МИД в соцсети.
Он отметил, что для достижения Украиной побед на поле боя могут быть два и более контрнаступления. По его мнению, нынешний конфликт не тот, который можно заморозить. "Украина будет воевать до победы", - резюмировал он.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаМИД УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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