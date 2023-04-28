https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html

Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой

Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой - РИА Новости, 28.04.2023

Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки заявил, что ожидаемое контрнаступление... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:29

2023-04-28T18:29

2023-04-28T18:29

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки заявил, что ожидаемое контрнаступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву. В пятницу в Одессу с визитом прибыли главы внешнеполитических ведомств стан Северо-Балтийской восьмерки, в которую входят Латвия, Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция и Финляндия. Ранее в пятницу глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования. "Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий", - сказал Кулеба на видео, опубликованном на странице МИД в соцсети.Он отметил, что для достижения Украиной побед на поле боя могут быть два и более контрнаступления. По его мнению, нынешний конфликт не тот, который можно заморозить. "Украина будет воевать до победы", - резюмировал он. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868428898.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр