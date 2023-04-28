Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой
Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как последнюю битву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки заявил, что ожидаемое контрнаступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву.
В пятницу в Одессу с визитом прибыли главы внешнеполитических ведомств стан Северо-Балтийской восьмерки, в которую входят Латвия, Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция и Финляндия. Ранее в пятницу глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.
"Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий", - сказал Кулеба на видео, опубликованном на странице МИД в соцсети.
Он отметил, что для достижения Украиной побед на поле боя могут быть два и более контрнаступления. По его мнению, нынешний конфликт не тот, который можно заморозить. "Украина будет воевать до победы", - резюмировал он.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.