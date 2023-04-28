https://ria.ru/20230428/kompensatsii-1868548975.html

В Югре назначили компенсацию для контрактников, получивших ранения

В Югре назначили компенсацию для контрактников, получивших ранения - РИА Новости, 28.04.2023

В Югре назначили компенсацию для контрактников, получивших ранения

Ханты-Мансийский автономный округ будет выплачивать жителям любого региона России, поступившим на военную службу в Югре, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей при... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:15

2023-04-28T17:15

2023-04-28T17:15

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ будет выплачивать жителям любого региона России, поступившим на военную службу в Югре, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей при получении ранения в ходе участия в специальной военной операции, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. "Сегодня на очередном заседании правительства Югры были приняты поправки, касающиеся жителей других регионов страны, которые прибыли в военкоматы автономного округа для направления на контрактную службу. Согласно документу, военнослужащим будут компенсировать стоимость проезда от места жительства до муниципального образования Югры, из которого они будут отбывать, а также предоставят региональную выплату в случае ранения – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Помимо этого, предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей при поступлении детей этой категории граждан в вузы на территории Югры. Также муниципалитетам рекомендовано установить для них бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное посещение организаций культуры и спорта в муниципальных образованиях региона, добавили в департаменте. Ранее власти Югры приняли решение о дополнительном выделении более 2 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Изменения бюджета были утверждены в ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. В настоящее время в Югре действуют такие меры поддержки для участников спецоперации и их семей, как выплаты военнослужащим в размере 250 тысяч рублей при подписании контакта и 250 тысяч после его завершения, выплата при получении военнослужащим ранения в зоне СВО, обеспечение питанием в школах детей участников СВО, компенсация расходов на оплату ЖКХ семьям мобилизованных, предоставление денежной выплаты на газификацию жилья и другие.

https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, россия