https://ria.ru/20230428/khabarovsk-1868339718.html

В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома

В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 28.04.2023

В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома

Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:24

2023-04-28T09:24

2023-04-28T09:24

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В надзорном ведомстве агентству сообщили накануне, что 26 апреля из Детского дома №5 в Хабаровске сбежали пятеро мальчиков. Одного, 2009 года рождения, нашли в тот же день - он был у бабушки. Поиски четверых, 2008-2009 годов рождения, продолжались. Уточнялось, что они и ранее сбегали. "Дети найдены в Хабаровском районе, в районе дач, с ними работают сотрудники ПДН", - рассказал представитель прокуратуры. Подчеркивается, что прокуратура после проверки даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230426/podrostok-1867898129.html

хабаровск

хабаровский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, хабаровск, хабаровский край