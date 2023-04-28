https://ria.ru/20230428/khabarovsk-1868339718.html
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 28.04.2023
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома
Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:24
2023-04-28T09:24
2023-04-28T09:24
происшествия
хабаровск
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В надзорном ведомстве агентству сообщили накануне, что 26 апреля из Детского дома №5 в Хабаровске сбежали пятеро мальчиков. Одного, 2009 года рождения, нашли в тот же день - он был у бабушки. Поиски четверых, 2008-2009 годов рождения, продолжались. Уточнялось, что они и ранее сбегали. "Дети найдены в Хабаровском районе, в районе дач, с ними работают сотрудники ПДН", - рассказал представитель прокуратуры. Подчеркивается, что прокуратура после проверки даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230426/podrostok-1867898129.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома
Подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли живыми
ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В надзорном ведомстве агентству сообщили накануне, что 26 апреля из Детского дома №5 в Хабаровске сбежали пятеро мальчиков. Одного, 2009 года рождения, нашли в тот же день - он был у бабушки. Поиски четверых, 2008-2009 годов рождения, продолжались. Уточнялось, что они и ранее сбегали.
"Дети найдены в Хабаровском районе, в районе дач, с ними работают сотрудники ПДН", - рассказал представитель прокуратуры.
Подчеркивается, что прокуратура после проверки даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
В Нижегородской области нашли ушедшего в лес подростка