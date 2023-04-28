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В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 28.04.2023
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09:24 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/khabarovsk-1868339718.html
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 28.04.2023
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома
Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:24
2023-04-28T09:24
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В надзорном ведомстве агентству сообщили накануне, что 26 апреля из Детского дома №5 в Хабаровске сбежали пятеро мальчиков. Одного, 2009 года рождения, нашли в тот же день - он был у бабушки. Поиски четверых, 2008-2009 годов рождения, продолжались. Уточнялось, что они и ранее сбегали. "Дети найдены в Хабаровском районе, в районе дач, с ними работают сотрудники ПДН", - рассказал представитель прокуратуры. Подчеркивается, что прокуратура после проверки даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230426/podrostok-1867898129.html
хабаровск
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске нашли подростков, сбежавших из детдома

Подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли живыми

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Четверых подростков, сбежавших из детского дома в Хабаровске в среду, нашли, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В надзорном ведомстве агентству сообщили накануне, что 26 апреля из Детского дома №5 в Хабаровске сбежали пятеро мальчиков. Одного, 2009 года рождения, нашли в тот же день - он был у бабушки. Поиски четверых, 2008-2009 годов рождения, продолжались. Уточнялось, что они и ранее сбегали.
"Дети найдены в Хабаровском районе, в районе дач, с ними работают сотрудники ПДН", - рассказал представитель прокуратуры.
Подчеркивается, что прокуратура после проверки даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
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