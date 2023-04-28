https://ria.ru/20230428/keniya-1868532655.html

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ

Число жертв "голодного" религиозного культа "Благая весть" Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел, сообщает РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:45

2023-04-28T16:45

2023-04-28T16:45

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число жертв "голодного" религиозного культа "Благая весть" Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел, сообщает кенийская газета Nation со ссылкой на данные местных правоохранительных органов. В среду кенийское издание Star сообщало о том, что число жертв религиозного культа составило 95 человек после того, как полиция обнаружила тела еще пяти детей. "В результате обнаружения тел число жертв выросло до 109 человек. Среди 11 человек было шесть взрослых и пять детей", - передает газета, ссылаясь на данные регионального комиссара Роды Онианчи. По данным издания, местные правоохранительные органы продолжат поиски пропавших. Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кения, сша