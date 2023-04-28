https://ria.ru/20230428/keniya-1868532655.html
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ
Число жертв "голодного" религиозного культа "Благая весть" Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел, сообщает РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:45
2023-04-28T16:45
2023-04-28T16:45
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число жертв "голодного" религиозного культа "Благая весть" Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел, сообщает кенийская газета Nation со ссылкой на данные местных правоохранительных органов. В среду кенийское издание Star сообщало о том, что число жертв религиозного культа составило 95 человек после того, как полиция обнаружила тела еще пяти детей. "В результате обнаружения тел число жертв выросло до 109 человек. Среди 11 человек было шесть взрослых и пять детей", - передает газета, ссылаясь на данные регионального комиссара Роды Онианчи. По данным издания, местные правоохранительные органы продолжат поиски пропавших. Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
https://ria.ru/20230426/keniya-1867969139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, сша
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 109, пишут СМИ
Газета Nation: число жертв религиозного культа с голоданием в Кении выросло до 109
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Число жертв "голодного" религиозного культа "Благая весть" Макензи Нтенге в Кении выросло до 109 после того, как местная полиция обнаружила еще 11 тел, сообщает кенийская газета Nation
со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.
В среду кенийское издание Star сообщало о том, что число жертв религиозного культа составило 95 человек после того, как полиция обнаружила тела еще пяти детей.
"В результате обнаружения тел число жертв выросло до 109 человек. Среди 11 человек было шесть взрослых и пять детей", - передает газета, ссылаясь на данные регионального комиссара Роды Онианчи.
По данным издания, местные правоохранительные органы продолжат поиски пропавших.
Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех человек, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США
).
В Кении возросло число жертв "голодного" религиозного культа