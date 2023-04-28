https://ria.ru/20230428/kakhovka-1868338218.html

Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023

Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области после обстрела накануне украинскими войсками остается обесточенной, сообщила пресс-служба городской администрации в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:16

2023-04-28T09:16

2023-04-28T09:51

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области после обстрела накануне украинскими войсками остается обесточенной, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в четверг подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие населенных пункты обесточены, сообщили ранее власти.Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, отметили власти.

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область