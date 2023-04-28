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Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ
Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 28.04.2023
Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ
Новая Каховка в Херсонской области после обстрела накануне украинскими войсками остается обесточенной, сообщила пресс-служба городской администрации в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:16
2023-04-28T09:16
2023-04-28T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области после обстрела накануне украинскими войсками остается обесточенной, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в четверг подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие населенных пункты обесточены, сообщили ранее власти.Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, отметили власти.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область
Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ
Городские власти сообщили, что Новая Каховка после обстрела в четверг остается без света