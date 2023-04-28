https://ria.ru/20230428/kadyrov-1868613211.html

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону специальной военной операции очередной группы добровольцев, среди которых... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:00

2023-04-28T21:00

2023-04-28T21:00

специальная военная операция на украине

общество

грозный

россия

донбасс

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону специальной военной операции очередной группы добровольцев, среди которых семнадцать чеченцев. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс на территорию проведения специальной военной операции очередной борт с истинными патриотами Отечества – добровольцами, среди которых 17 достойных сыновей чеченского народа. Все они по зову души и сердца приняли решение отправиться в Донбасс и на Украину защищать интересы Родины", — написал Кадыров в телеграм-канале. Кандидаты в спецназ "АХМАТ" прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, рассказал глава Чечни, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова взял на себя расходы на проживание, питание и экипировку на время обучения. "Будущие воины довольны условиями, предоставленными Чеченской Республикой <...>",— добавил он.

https://ria.ru/20230426/kadyrov-1868000382.html

грозный

россия

донбасс

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общество, грозный, россия, донбасс, рамзан кадыров