https://ria.ru/20230428/kadyrov-1868613211.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону специальной военной операции очередной группы добровольцев, среди которых... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:00
2023-04-28T21:00
2023-04-28T21:00
специальная военная операция на украине
общество
грозный
россия
донбасс
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону специальной военной операции очередной группы добровольцев, среди которых семнадцать чеченцев. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс на территорию проведения специальной военной операции очередной борт с истинными патриотами Отечества – добровольцами, среди которых 17 достойных сыновей чеченского народа. Все они по зову души и сердца приняли решение отправиться в Донбасс и на Украину защищать интересы Родины", — написал Кадыров в телеграм-канале. Кандидаты в спецназ "АХМАТ" прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, рассказал глава Чечни, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова взял на себя расходы на проживание, питание и экипировку на время обучения. "Будущие воины довольны условиями, предоставленными Чеченской Республикой <...>",— добавил он.
https://ria.ru/20230426/kadyrov-1868000382.html
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общество, грозный, россия, донбасс, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Грозный, Россия, Донбасс, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации