https://ria.ru/20230428/interesy-1868331724.html
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом - РИА Новости, 28.04.2023
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом
Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:32
2023-04-28T08:32
2023-04-28T08:32
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел встречу с детским омбудсменом края Петром Перевезенцевым. Стороны обсудили новые законодательные инициативы. Среди ключевых – распоряжение личными средствами детьми-сиротами по достижении совершеннолетия и соблюдение прав дошкольников, посещающих частные детсады. Он добавил, что правительство края "приложит все усилия, чтобы такой законопроект был разработан и внесен на рассмотрение на федеральном уровне". Также Дегтярев поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае о реализации инициативы для решения проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. "Еще вчера это была идея, а сегодня уже закон – закон Хабаровского края о наставничестве. Очень ценно, что он принят и вступил в силу в Год педагога и наставника. Но впереди еще много работы", - заключил губернатор. Перевезенцев отметил, что краевой закон о наставничестве, предложенный главой региона, признан одним из лучших в России. По словам детского омбудсмена, в регионе далеко не все частные детские сады отвечают даже минимальным требованиям санитарных норм и правил и пожарной безопасности. В некоторых из них воспитателями работают люди без соответствующего образования. Важно устранить пробелы в федеральном законодательстве и обязать такие организации проходить лицензирование, указал он. Стороны обсудили в ходе встречи и участие края сразу в двух пилотных федеральных проектах. Первый из них направлен на урегулирование вопроса временного помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Второй - сопровождаемое трудоустройство подростков.
https://sn.ria.ru/20230328/deti-1860919131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом
Губернатор Дегтярев: интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом
ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости.
Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале
губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел встречу с детским омбудсменом края Петром Перевезенцевым. Стороны обсудили новые законодательные инициативы. Среди ключевых – распоряжение личными средствами детьми-сиротами по достижении совершеннолетия и соблюдение прав дошкольников, посещающих частные детсады.
«
"Среди новых предложений – дополнительная защита интересов детей-сирот, достигших совершеннолетия. Выпускники детских домов нередко становятся добычей мошенников, а накопленные на их личных счетах деньги попадают в чужие руки. Вариант решения – целевое использование средств по аналогии с семейным капиталом. Например, на образование, медицинское обслуживание или улучшение жилищных условий", - написал Дегтярев.
Он добавил, что правительство края "приложит все усилия, чтобы такой законопроект был разработан и внесен на рассмотрение на федеральном уровне".
Также Дегтярев поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае о реализации инициативы для решения проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. "Еще вчера это была идея, а сегодня уже закон – закон Хабаровского края о наставничестве. Очень ценно, что он принят и вступил в силу в Год педагога и наставника. Но впереди еще много работы", - заключил губернатор.
Мишень для мошенников. Почему дети-сироты в зоне риска
Перевезенцев отметил, что краевой закон о наставничестве, предложенный главой региона, признан одним из лучших в России
.
По словам детского омбудсмена, в регионе далеко не все частные детские сады отвечают даже минимальным требованиям санитарных норм и правил и пожарной безопасности. В некоторых из них воспитателями работают люди без соответствующего образования. Важно устранить пробелы в федеральном законодательстве и обязать такие организации проходить лицензирование, указал он.
Стороны обсудили в ходе встречи и участие края сразу в двух пилотных федеральных проектах. Первый из них направлен на урегулирование вопроса временного помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Второй - сопровождаемое трудоустройство подростков.
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