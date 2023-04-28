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В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом - РИА Новости, 28.04.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
08:32 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/interesy-1868331724.html
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом - РИА Новости, 28.04.2023
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом
Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:32
2023-04-28T08:32
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел встречу с детским омбудсменом края Петром Перевезенцевым. Стороны обсудили новые законодательные инициативы. Среди ключевых – распоряжение личными средствами детьми-сиротами по достижении совершеннолетия и соблюдение прав дошкольников, посещающих частные детсады. Он добавил, что правительство края "приложит все усилия, чтобы такой законопроект был разработан и внесен на рассмотрение на федеральном уровне". Также Дегтярев поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае о реализации инициативы для решения проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. "Еще вчера это была идея, а сегодня уже закон – закон Хабаровского края о наставничестве. Очень ценно, что он принят и вступил в силу в Год педагога и наставника. Но впереди еще много работы", - заключил губернатор. Перевезенцев отметил, что краевой закон о наставничестве, предложенный главой региона, признан одним из лучших в России. По словам детского омбудсмена, в регионе далеко не все частные детские сады отвечают даже минимальным требованиям санитарных норм и правил и пожарной безопасности. В некоторых из них воспитателями работают люди без соответствующего образования. Важно устранить пробелы в федеральном законодательстве и обязать такие организации проходить лицензирование, указал он. Стороны обсудили в ходе встречи и участие края сразу в двух пилотных федеральных проектах. Первый из них направлен на урегулирование вопроса временного помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Второй - сопровождаемое трудоустройство подростков.
https://sn.ria.ru/20230328/deti-1860919131.html
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хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом

Губернатор Дегтярев: интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом

© Fotolia / muroДевочка стоит у окна
Девочка стоит у окна - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Fotolia / muro
Девочка стоит у окна. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел встречу с детским омбудсменом края Петром Перевезенцевым. Стороны обсудили новые законодательные инициативы. Среди ключевых – распоряжение личными средствами детьми-сиротами по достижении совершеннолетия и соблюдение прав дошкольников, посещающих частные детсады.
«

"Среди новых предложений – дополнительная защита интересов детей-сирот, достигших совершеннолетия. Выпускники детских домов нередко становятся добычей мошенников, а накопленные на их личных счетах деньги попадают в чужие руки. Вариант решения – целевое использование средств по аналогии с семейным капиталом. Например, на образование, медицинское обслуживание или улучшение жилищных условий", - написал Дегтярев.

Он добавил, что правительство края "приложит все усилия, чтобы такой законопроект был разработан и внесен на рассмотрение на федеральном уровне".
Также Дегтярев поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае о реализации инициативы для решения проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. "Еще вчера это была идея, а сегодня уже закон – закон Хабаровского края о наставничестве. Очень ценно, что он принят и вступил в силу в Год педагога и наставника. Но впереди еще много работы", - заключил губернатор.
Мишень для мошенников. Почему дети-сироты в зоне риска - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Мишень для мошенников. Почему дети-сироты в зоне риска
28 марта, 09:00
Перевезенцев отметил, что краевой закон о наставничестве, предложенный главой региона, признан одним из лучших в России.
По словам детского омбудсмена, в регионе далеко не все частные детские сады отвечают даже минимальным требованиям санитарных норм и правил и пожарной безопасности. В некоторых из них воспитателями работают люди без соответствующего образования. Важно устранить пробелы в федеральном законодательстве и обязать такие организации проходить лицензирование, указал он.
Стороны обсудили в ходе встречи и участие края сразу в двух пилотных федеральных проектах. Первый из них направлен на урегулирование вопроса временного помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Второй - сопровождаемое трудоустройство подростков.
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