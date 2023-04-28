https://ria.ru/20230428/interesy-1868331724.html

В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом

В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом - РИА Новости, 28.04.2023

В Хабаровском крае интересы детей-сирот защитят новым законом

Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:32

2023-04-28T08:32

2023-04-28T08:32

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Интересы детей-сирот в Хабаровском крае защитят новым законом о целевом расходовании средств, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел встречу с детским омбудсменом края Петром Перевезенцевым. Стороны обсудили новые законодательные инициативы. Среди ключевых – распоряжение личными средствами детьми-сиротами по достижении совершеннолетия и соблюдение прав дошкольников, посещающих частные детсады. Он добавил, что правительство края "приложит все усилия, чтобы такой законопроект был разработан и внесен на рассмотрение на федеральном уровне". Также Дегтярев поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае о реализации инициативы для решения проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. "Еще вчера это была идея, а сегодня уже закон – закон Хабаровского края о наставничестве. Очень ценно, что он принят и вступил в силу в Год педагога и наставника. Но впереди еще много работы", - заключил губернатор. Перевезенцев отметил, что краевой закон о наставничестве, предложенный главой региона, признан одним из лучших в России. По словам детского омбудсмена, в регионе далеко не все частные детские сады отвечают даже минимальным требованиям санитарных норм и правил и пожарной безопасности. В некоторых из них воспитателями работают люди без соответствующего образования. Важно устранить пробелы в федеральном законодательстве и обязать такие организации проходить лицензирование, указал он. Стороны обсудили в ходе встречи и участие края сразу в двух пилотных федеральных проектах. Первый из них направлен на урегулирование вопроса временного помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Второй - сопровождаемое трудоустройство подростков.

https://sn.ria.ru/20230328/deti-1860919131.html

https://realty.ria.ru/20230426/siroty-1867811879.html

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев