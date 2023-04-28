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СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами - РИА Новости, 28.04.2023
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17:24 28.04.2023 (обновлено: 19:28 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/inoagenty-1868555839.html
СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами
СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами - РИА Новости, 28.04.2023
СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами
Союз журналистов России исключил из своих рядов двух сотрудников Карельского отделения, признанными иноагентами, заявили РИА Новости в объединении. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:24
2023-04-28T19:28
союз журналистов россии
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политика
общество
журналистика
иноагенты
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Союз журналистов России исключил из своих рядов двух сотрудников Карельского отделения, признанными иноагентами, заявили РИА Новости в объединении.Отмечается, что секретари СЖР обсудили вопрос о дальнейшем членстве председателя Карельского отделения СЖР Георгия Чентемирова* и члена правления Карельского отделения Натальи Севец-Ермолиной*, которые покинули страну и в настоящее время проживают соответственно в Норвегии и Черногории. Глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что Чентемиров, формально являясь председателем регионального отделения, по факту давно не занимался текущей деятельностью организации, при этом продолжая делать заявления от ее имени."Начиная с 2022 года в адрес центрального аппарата союза неоднократно поступали жалобы от журналистов Петрозаводска, которые не могли вступить в Союз журналистов, еще находясь в России, председатель отделения по личным мотивам у 14 журналистов отказывался принимать заявление на вступление в союз. Из-за того, что председатель покинул территорию страны и не провел конференцию, делегация из Карелии не смогла присутствовать на 13-м съезде Союза журналистов в октябре", — говорится в релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что 31 марта 2023 года Чентемиров решением Минюста России находится в статусе иноагента."Новая редакция Устава СЖР оставляет за руководящими органами Союза журналистов право решать вопрос о дальнейшем пребывании в составе организации члена СЖР в случае присвоения ему статуса иноагента — каждый раз в отдельном порядке. Если, по нашему мнению, журналист попал в этот список случайно, то он останется членом союза и мы будем стараться изменить ситуацию. Но в данном случае члены секретариата проголосовали за исключение Георгия Чентемирова из членов СЖР", — сказал Соловьев, слова которого приводятся в релизе.Добавляется, что Севец-Ермолина, признанная иноагентом и переставшая выполнять свои обязанности как член правления регионального отделения, также была исключена из членов СЖР.В завершении указывается, что в течение ближайших трех месяцев в Петрозаводске должна состояться конференция регионального отделения, на которой будет избран новый председатель.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230428/poperechnyy-1868502909.html
https://ria.ru/20230427/sova-1868250372.html
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союз журналистов россии, россия, политика, общество, журналистика, иноагенты
Союз журналистов России, Россия, Политика, Общество, журналистика, иноагенты
СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами

СЖР исключил из своих рядов двух членов Карельского отделения, признанных иноагентами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Союз журналистов России исключил из своих рядов двух сотрудников Карельского отделения, признанными иноагентами, заявили РИА Новости в объединении.
Отмечается, что секретари СЖР обсудили вопрос о дальнейшем членстве председателя Карельского отделения СЖР Георгия Чентемирова* и члена правления Карельского отделения Натальи Севец-Ермолиной*, которые покинули страну и в настоящее время проживают соответственно в Норвегии и Черногории. Глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что Чентемиров, формально являясь председателем регионального отделения, по факту давно не занимался текущей деятельностью организации, при этом продолжая делать заявления от ее имени.
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"Начиная с 2022 года в адрес центрального аппарата союза неоднократно поступали жалобы от журналистов Петрозаводска, которые не могли вступить в Союз журналистов, еще находясь в России, председатель отделения по личным мотивам у 14 журналистов отказывался принимать заявление на вступление в союз. Из-за того, что председатель покинул территорию страны и не провел конференцию, делегация из Карелии не смогла присутствовать на 13-м съезде Союза журналистов в октябре", — говорится в релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что 31 марта 2023 года Чентемиров решением Минюста России находится в статусе иноагента.
"Новая редакция Устава СЖР оставляет за руководящими органами Союза журналистов право решать вопрос о дальнейшем пребывании в составе организации члена СЖР в случае присвоения ему статуса иноагента — каждый раз в отдельном порядке. Если, по нашему мнению, журналист попал в этот список случайно, то он останется членом союза и мы будем стараться изменить ситуацию. Но в данном случае члены секретариата проголосовали за исключение Георгия Чентемирова из членов СЖР", — сказал Соловьев, слова которого приводятся в релизе.
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Добавляется, что Севец-Ермолина, признанная иноагентом и переставшая выполнять свои обязанности как член правления регионального отделения, также была исключена из членов СЖР.
В завершении указывается, что в течение ближайших трех месяцев в Петрозаводске должна состояться конференция регионального отделения, на которой будет избран новый председатель.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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