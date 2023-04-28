https://ria.ru/20230428/inoagenty-1868555839.html

СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами

СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами - РИА Новости, 28.04.2023

СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами

Союз журналистов России исключил из своих рядов двух сотрудников Карельского отделения, признанными иноагентами, заявили РИА Новости в объединении. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:24

2023-04-28T17:24

2023-04-28T19:28

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Союз журналистов России исключил из своих рядов двух сотрудников Карельского отделения, признанными иноагентами, заявили РИА Новости в объединении.Отмечается, что секретари СЖР обсудили вопрос о дальнейшем членстве председателя Карельского отделения СЖР Георгия Чентемирова* и члена правления Карельского отделения Натальи Севец-Ермолиной*, которые покинули страну и в настоящее время проживают соответственно в Норвегии и Черногории. Глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что Чентемиров, формально являясь председателем регионального отделения, по факту давно не занимался текущей деятельностью организации, при этом продолжая делать заявления от ее имени."Начиная с 2022 года в адрес центрального аппарата союза неоднократно поступали жалобы от журналистов Петрозаводска, которые не могли вступить в Союз журналистов, еще находясь в России, председатель отделения по личным мотивам у 14 журналистов отказывался принимать заявление на вступление в союз. Из-за того, что председатель покинул территорию страны и не провел конференцию, делегация из Карелии не смогла присутствовать на 13-м съезде Союза журналистов в октябре", — говорится в релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что 31 марта 2023 года Чентемиров решением Минюста России находится в статусе иноагента."Новая редакция Устава СЖР оставляет за руководящими органами Союза журналистов право решать вопрос о дальнейшем пребывании в составе организации члена СЖР в случае присвоения ему статуса иноагента — каждый раз в отдельном порядке. Если, по нашему мнению, журналист попал в этот список случайно, то он останется членом союза и мы будем стараться изменить ситуацию. Но в данном случае члены секретариата проголосовали за исключение Георгия Чентемирова из членов СЖР", — сказал Соловьев, слова которого приводятся в релизе.Добавляется, что Севец-Ермолина, признанная иноагентом и переставшая выполнять свои обязанности как член правления регионального отделения, также была исключена из членов СЖР.В завершении указывается, что в течение ближайших трех месяцев в Петрозаводске должна состояться конференция регионального отделения, на которой будет избран новый председатель.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230428/poperechnyy-1868502909.html

https://ria.ru/20230427/sova-1868250372.html

https://ria.ru/20230428/ekstremizm-1868410779.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

союз журналистов россии, россия, политика, общество, журналистика, иноагенты