https://ria.ru/20230428/infrastruktura-1868611026.html
ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре
ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 28.04.2023
ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после сегодняшних украинских обстрелов Донецка призвал не наносить ударов по гражданской инфраструктуре и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:38
2023-04-28T20:38
2023-04-28T20:38
специальная военная операция на украине
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после сегодняшних украинских обстрелов Донецка призвал не наносить ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. "Сегодня сообщается о смертельных ударах в Донецке. Власти там сообщили, что ряд мирных граждан погибли и были ранены, когда удару подверглись автобус и больница в центре города, - сказал Дюжаррик. - Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам". Кроме того, он добавил, что и.о. гумкоординатора по Украине Мэтью Холлингсворт осудил "волну смертельных авиаударов", в результате которых были жертвы. Он подчеркнул, что эти неизбирательные атаки в гражданских зонах должны прекратиться.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Стефан Дюжаррик, ООН
ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре
ООН призвала не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка со стороны ВСУ