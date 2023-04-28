https://ria.ru/20230428/infrastruktura-1868611026.html

ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре

ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 28.04.2023

ООН после обстрелов Донецка призвала не бить по гражданской инфраструктуре

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после сегодняшних украинских обстрелов Донецка призвал не наносить ударов по гражданской инфраструктуре и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:38

2023-04-28T20:38

2023-04-28T20:38

специальная военная операция на украине

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донецк

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стефан дюжаррик

оон

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ООН, 28 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после сегодняшних украинских обстрелов Донецка призвал не наносить ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. "Сегодня сообщается о смертельных ударах в Донецке. Власти там сообщили, что ряд мирных граждан погибли и были ранены, когда удару подверглись автобус и больница в центре города, - сказал Дюжаррик. - Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам". Кроме того, он добавил, что и.о. гумкоординатора по Украине Мэтью Холлингсворт осудил "волну смертельных авиаударов", в результате которых были жертвы. Он подчеркнул, что эти неизбирательные атаки в гражданских зонах должны прекратиться.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

донецк

украина

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